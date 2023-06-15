Общество 15 июня 2023, 14:59 Фейк: АвтоВАЗ выдал китайский автомобиль за свою новую модель Информация о хитрой афере АвтоВАЗа с новой моделью автомобиля оказалась фейком РИА «Новости»

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В Сети распространилась информация о том, что АвтоВАЗ якобы провернул аферу, выдав абсолютную копию китайского автомобиля за свою новую модель и представив ее на Петербургском международном экономическом форуме. «360» разобрался, как обстояло дело на самом деле.

Фейк

В Telegram-канале «Эравещание» появилась информация о том, что АвтоВАЗ представил новую модель Lada X-Cross 5 на ПМЭФ, но на самом деле это китайский кроссовер FAW, на который просто будут вешать шильдик от «Лады». Компания якобы решила скрыть этот факт.

Правда

Действительно, 14 июня на полях Петербургского международного экономического форума презентовали новую Lada X-Cross 5. Никто и не скрывает, что этот автомобиль представляет собой перелицованный китайский кроссовер FAW Bestune T77. Однако то, что АвтоВАЗ собрался просто лепить шильдик на готовые паркетнки, неправда.

Новую модель будут производить на петербургском заводе, который раньше принадлежал Nissan. Еще в январе стало известно, что отечественный автопроизводитель организует в Петербурге совместное предприятие с одной из китайских компаний.

Действительно, АвтоВАЗ не первопроходец в деле совместной крупноузловой сборки автомобилей. В 2022 году в Липецке начали собирать электрокары Evolute — перелицованные Dongfeng, а в конце года в Москве на бывшем заводе Renault начали собирать «Москвичи», которые по факту являются кроссоверами JAC. А в Елабуге в январе 2023 года на бывшем производстве Ford Transit началась отверточная сборка фургонов и лёгких грузовиков из машинокомплектов того же JAC, но под маркой Sollers.

Можно сделать вывод: информация о том, что АвтоВАЗ скрывает от всех, что новая Lada X-Cross 5 в своей основе является китайским кроссовером, недостоверна.

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