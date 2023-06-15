15 июня 2023, 19:19
Завод «Лада Санкт-Петербург» намерен выпустить до 10 тысяч кроссоверов до конца 2023 года
Представители «Автоваза» заявили о планах официального запуска производства на заводе «Лада Санкт-Петербург». До 2023 года там планируют выпустить до 10 тысяч машин, сообщили «Невские новости».
На предприятии «Лада Санкт-Петербург» будут собирать автомобили Lada X-Cross 5. Работу завод планирует проводить совместно с азиатскими партнерами.
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Отмечается, что новую модель кроссоверов Lada представили на Петербургском международном экономическом форуме.
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