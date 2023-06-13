Транспорт 13 июня 2023, 14:49 Экспорт машин Lada увеличится в 2023 году АвтоВАЗ увеличит экспорт машин Lada до 10-15 тысяч в 2023 году

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Экспорт автомобилей Lada увеличится до 10-15 тысяч в 2023-м году. Такой информацией поделился президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Об этом сообщило РИА «Новости».

При этом в 2024-м году АвтоВАЗ намерен повысить экспорт до 50 тысяч экземпляров. Соколов подчеркнул, что сборочные производства в Узбекистане и Казахстане уже готовы к запуску, написал RT.

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Специалист пояснил, что важно принять государственные меры по техническому регулированию.

«Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться», — отметил он.