13 июня 2023, 14:49
Экспорт машин Lada увеличится в 2023 году
АвтоВАЗ увеличит экспорт машин Lada до 10-15 тысяч в 2023 году
Экспорт автомобилей Lada увеличится до 10-15 тысяч в 2023-м году. Такой информацией поделился президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Об этом сообщило РИА «Новости».
При этом в 2024-м году АвтоВАЗ намерен повысить экспорт до 50 тысяч экземпляров. Соколов подчеркнул, что сборочные производства в Узбекистане и Казахстане уже готовы к запуску, написал RT.
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Специалист пояснил, что важно принять государственные меры по техническому регулированию.
«Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться», — отметил он.
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