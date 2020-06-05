Автоэксперт назвал признаки хорошей заправки

Чистота станции и приветливый персонал могут означать и хорошее топливо на АЗС. А вот слишком низкая цена — плохой признак. Об этом заявил автоэксперт Сергей Зиновьев.

Автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев перечислил признаки надежной АЗС. По его мнению, известный бренд, чистая территория, современное оборудование и отзывчивый персонал тоже имеют значение.

«Зона наивысшего риска — АЗС с незнакомыми названиями на проезжих трактах, в отдалении от городов и в сочетании с ценой, заниженной на три-четыре рубля относительно привычной», — отметил Зиновьев.

Автоэксперт считает, что в цепочке от производства до прилавка плохому топливу просто неоткуда взяться. А значит некачественный бензин на выходе — результат накопления отложений и налета в резервуарах.

Еще один признак хорошей заправки — наличие паспортов, а не ксерокопий на топливо с актуальными датами. Правда, Зиновьев отметил, что в бумагах описано не то, что находится в резервуарах, а то, что привезли. Но отсутствие сертификата можно назвать тревожным знаком.

Заправке можно также доверять, если там продаются сопутствующие товары и если туда приезжают дальнобойщики.

И всегда лучше держать в баке 10–15 литров уже проверенного мотором топлива Сергей Зиновьев.

Автоэксперт напомнил, что выбрасывать чек после заправки не нужно. Если выяснится, что залили плохое топливо, АЗС должна будет его заменить.