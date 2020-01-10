Стали известны самые распространенные ошибки при заправке авто

По данным ИА Nation News, одним из самых распространенных промахов начинающих автомобилистов является заправка «не тем» топливом. Из-за невнимательности и спешки водители путают «дизельный» и «бензиновый» пистолеты, а также забывают вынуть его.

Другая ошибка — заправка при работающем движке. Это чревато пожаром, так как разряд статического электричества или искра от неисправной системы выпуска может попасть на подтеки разлитого бензина.

Также не стоит заливать топливо «под горлышко». Оно может вытечь наружу, если ездить по ухабистой дороге. Еще один распространенный промах — незакрытые двери машины. Водители забывают их заблокировать перед тем, как идти на кассу.