Эксперт рассказал о «переливе» бензина на АЗС
По его словам, автопроизводители указывают такую емкость бака, которая не предусматривает залива топлива под горловину.
В машины европейского производства «при плавном заливе» может поместиться на четверть больше бензина или дизеля, чем пишут в документах. В бензобаки японских авто дополнительно влезет около 10% топлива, в российские машины — примерно 15%.
Эксперт отметил, что «резервный запас» дает возможность проехать до ближайшей заправки, когда загорелась лампочка пустого бака.
О том, что залить в машину топлива можно больше, чем указано в документах, пишут и автомобильные издания. Журнал «Автоцентр» проводил эксперимент, в котором в Renault Duster вместилось 62 литра при указанном объеме бензобака 50 литров.
Гелемурзин отметил, что в городских условиях «лучше поберечь авто и дать возможность системе вентиляции [топливного бака] выполнять свои функции».
Заправляться он рекомендовал до отстрела заправочного пистолета.