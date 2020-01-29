Эксперт рассказал о «переливе» бензина на АЗС

По его словам, автопроизводители указывают такую емкость бака, которая не предусматривает залива топлива под горловину.

В машины европейского производства «при плавном заливе» может поместиться на четверть больше бензина или дизеля, чем пишут в документах. В бензобаки японских авто дополнительно влезет около 10% топлива, в российские машины — примерно 15%.

Эксперт отметил, что «резервный запас» дает возможность проехать до ближайшей заправки, когда загорелась лампочка пустого бака.

О том, что залить в машину топлива можно больше, чем указано в документах, пишут и автомобильные издания. Журнал «Автоцентр» проводил эксперимент, в котором в Renault Duster вместилось 62 литра при указанном объеме бензобака 50 литров.

Гелемурзин отметил, что в городских условиях «лучше поберечь авто и дать возможность системе вентиляции [топливного бака] выполнять свои функции».

Заправляться он рекомендовал до отстрела заправочного пистолета.