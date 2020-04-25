Многие автовладельцы задаются вопросом, почему снижение мировых цен на нефть не отражается на стоимости бензина. Всему виной — закон о демпфере, из-за которого нефтяным компаниям приходится доплачивать государству разницу в цене.

«Нефтяные компании вынуждены при падении цены на нефть доплачивать в бюджет разницу стоимости топлива. В связи с этим у нефтяных компаний создается дополнительная нагрузка и затраты. Поэтому топливо на заправках дешеветь не может», — заявил «360» экономист Вячеслав Зайченко. По его словам, это вполне логично в рамках действующего закона.

В России с 1 января 2019 года действует демпферный закон нефти. Решение было принято для того, чтобы не допустить скачков цен на АЗС для российских потребителей.

При этом нефтяные компании должны доплачивать в казну государства колоссальные суммы. Если в январе за тонну бензина они платили около 100 рублей за тонну, то в апреле демпферный платеж составил уже 17 тысяч рублей за тонну. При таких параметрах нефтепереработка, по сути, стала убыточной и работает в минус, заявили ранее эксперты.