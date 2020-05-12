Авто без спецпропусков будет выявлять в Москве новая система. Обойти ее не удастся
Новую систему разработали специалисты Центра организации дорожного движения. В пресс-службе ЦОДД пояснили, что «Карантин» представляет собой приложение, которое работает на базе системы фотовидеофиксации. Программа сканирует поток машин, сверяет данные номеров с базой и присылает уведомление на ближайший пост.
Если владелец авто не оформил пропуск, то ему придется заплатить штраф за нарушение правил. Всего по городу работает более 2,5 тысячи таких камер. С помощью новой системы инспекторы смогут не останавливать все машины подряд. Теперь проверки будут выборочными.
Координатор сообщества автомобилистов «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что сейчас личный транспорт — самый безопасный способ передвижения. Перехитрить «Карантин» не получится, поэтому лучше просто оформить пропуск.
«Эта система довольно давно существовала. <…> Они просто адаптировали систему для поиска и идентификации в потоке нарушителей людей без пропусков. Если штраф выписывается инспектором, то оспорить его практически невозможно. Его придется оплачивать», — заявил Шкуматов.
Он добавил, что камеры работают на въездах в Москву. При этом такие штрафы абсолютно законны, так что лучше не испытывать судьбу.
«Соответственно, если автомобилисты передвигаются по городу, то в этом случае пока бояться им особо нечего. Но так или иначе, если водителя остановят на въезде, то придется раскошелиться», — заключил специалист.
Система электронных пропусков начала действовать в московском регионе с середины апреля. Все жители обязаны получить QR-код за пять часов до поездки на личном и общественном транспорте. Пропуск должен быть не только у водителя, но и у всех пассажиров. За нарушение правил предусмотрен штраф.