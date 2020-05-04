Камеры на дорогах Подмосковья стали выявлять нарушителей самоизоляции. Возбуждено уже 150 дел

В Московской области возбуждено 150 административных дел в отношении автовладельцев на основании анализа материалов с дорожных камер. Об этом сообщил замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Королев.

«В отношении владельцев транспортных средств возбуждены административные дела по части 4 статьи 3.6 КоАП МО, им направлены соответствующие уведомления», — сообщил Игорь Королев.

В Подмосковье с 1 мая электронные пропуска проверяют с помощью системы фотовидеофиксации. Штраф за передвижение без пропуска составляет пять тысяч рублей.

На территории региона работает более 1,4 тысячи комплексов фотовидеофиксации, среди них 1,2 тысячи стационарных и более 200 передвижных камер на базе автомобилей. Все комплексы находятся в собственности правительства Московской области.

Напомним, что с 4 мая необходимо продлить или оформить новый пропуск сроком до 11 мая включительно. Внести изменения в ранее оформленные пропуска или оформить новый пропуск можно на портале gosuslugi.ru.