«Простая математика». Изменение правил техосмотра позволит водителям сэкономить

Сокращение частоты прохождения техосмотра позволит владельцам машин значительно сэкономить, при этом на безопасности на дорогах это вообще не скажется. Об этом заявил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

Шкуматов рассказал, что в среднем по России пройти техосмотр на автомобиль стоит тысячу рублей. Именно столько будут экономить водители раз в два года.

Это просто обычный математический расчет. Если мне надо проходить технический осмотр не раз в год, а раз в два года, то это автоматически экономит 50% денег. Здесь не надо искать подвохов, это простая математика Петр Шкуматов.

По словам Шкуматова, на безопасность технические осмотры вообще никак не влияют, так что с тем же успехом их можно было бы совсем отменить.

Новые правила прохождения технического осмотра решили внедрить для поддержки населения в период пандемии коронавируса. Автомобили младше четырех лет теперь полностью освобождаются от техосмотра. Владельцы машин, которым от 4 до 10 лет, должны проходить техосмотр раз в два года, остальные — ежегодно.

В правительстве рассчитали, что это позволит владельцам относительно новых машин сэкономить до 1,5 миллиарда рублей в течение ближайших двух лет.