«Простая математика». Изменение правил техосмотра позволит водителям сэкономить
Шкуматов рассказал, что в среднем по России пройти техосмотр на автомобиль стоит тысячу рублей. Именно столько будут экономить водители раз в два года.
Это просто обычный математический расчет. Если мне надо проходить технический осмотр не раз в год, а раз в два года, то это автоматически экономит 50% денег. Здесь не надо искать подвохов, это простая математикаПетр Шкуматов.
По словам Шкуматова, на безопасность технические осмотры вообще никак не влияют, так что с тем же успехом их можно было бы совсем отменить.
Новые правила прохождения технического осмотра решили внедрить для поддержки населения в период пандемии коронавируса. Автомобили младше четырех лет теперь полностью освобождаются от техосмотра. Владельцы машин, которым от 4 до 10 лет, должны проходить техосмотр раз в два года, остальные — ежегодно.
В правительстве рассчитали, что это позволит владельцам относительно новых машин сэкономить до 1,5 миллиарда рублей в течение ближайших двух лет.