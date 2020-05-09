Более 600 водителей получили уведомления за езду без пропусков в Подмосковье

Водителям направили уведомления о нарушении статьи регионального Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей 5 тысяч рублей штрафа за езду без цифрового пропуска.

Дела были заведены по данным, полученным с дорожных камер. Каждый десятый нарушитель приехал из Санкт-Петербурга, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской областей и других регионов.

Чаще всего без пропуска ездили в Сергиевом Посаде, Кашире, Егорьевске и в Клину. Меньше всего нарушителей было в Королеве, Мытищах и Красногорске.

С 1 мая в Подмосковье проверяют электронные пропуска с помощью дорожных камер. В области работает 1,4 тысячи комплексов фотовидеофиксации.

С начала карантина в регионе зафиксировали 13 тысяч нарушений режима самоизоляции, сообщили в главном управлении региональной безопасности Московской области. Нарушителей выявляли во время полицейских рейдов и с помощью видеокамер системы «Безопасный регион».