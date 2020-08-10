Авиапассажирка подогревала наггетс на солнце

Женщина-турист держит в руке закуску из филе куриной грудки в панировке. Она подставила ее под солнечный свет, который идет из-под прикрытой шторки иллюминатора.

«Смешно до невозможности. Сидящая передо мной пассажирка пытается подогреть наггетс на солнце», — описал в комментарии ситуацию интернет-пользователь.

По его словам, так путешественница вела себя около 15 минут.

Несмотря на ограничительные меры из-за пандемии коронавируса, россияне продолжают путешествовать по России. Чаще всего они покупают билеты на самолеты и летят в Крым, на курорты Краснодарского края и Петербург.

Стоимость авиабилетов в Крым в июле–августе в среднем упала на 15-25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Международный аэропорт в Симферополе принял 11 июля первый в новейшей истории полуострова прямой рейс из Владивостока.