Названы самые популярные у российских туристов в 2020 году направления

Несмотря на ограничительные меры, россияне продолжают путешествовать, но по своей стране. Чаще всего для передвижений они выбирают самолеты и отправляются в Крым, курорты Краснодарского края и Петербург.

«Мы пришли к выводу, что добираться до морских курортов люди предпочитают на самолете. И такой способ стал в этом году доступнее, чем в прошлый сезон отпусков: средний чек для поездок по самым востребованным направлениям снизился по сравнению с прошлым годом», — рассказала «360» специалист по связям с общественностью сервиса путешествий «Туту.ру» Екатерина Сахарова.

В качестве примера она привела маршруты из столицы в Симферополь, Сочи и Анапу. Билеты в эти города стали дешевле на 16-22%. Наибольшее снижение стоимости произошло на перелеты из Москвы в Петербург — 47%, в Екатеринбург — 46% и Новосибирск — 45%.

В июне и июле россияне чаще всего летали в Симферополь, Сочи, Анапу, Краснодар и Петербург. При этом раньше Петербург находился на четвертом месте.

«В целом можно сказать, что в этом году российские путешественники проведут отпуск на отечественных морских курортах, а их выбор остается более или менее таким же, как в прошлом году. Но мы особенно отмечаем рост интереса к Анапе», — отметила Сахарова.

Тенденции путешествий на поездах отличаются от авиаперелетов. Так, железнодорожное направление в Анапу находится только на 16-м месте по популярности. Если в прошлом году маршрут Москва — Адлер был на 13-й строчке, то теперь — на 23-й. Это объясняется снижением стоимости билетов на самолет. Самыми популярными железнодорожными направлениями в июне стали маршруты из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Брянск, Владимир и Иваново.