Цены на авиаперелеты в Крым упали на 25%

Полуостров становится еще более доступным благодаря расширению логистических возможностей и географии полетов, отметил он.

По данным ведомства, из всего турпотока в регион на авиасообщение приходится 35,5%, на Крымский мост — около 60% и на железнодорожный транспорт — около 5%.

За первые 10 дней июля полуостров принял 400 тысяч туристов. За весь месяц местные власти ожидают около 1,5 миллиона отдыхающих.

Школьники старше 10 лет получат льготы для поездки в Крым по железной дороге. Воспользоваться скидкой в 50% ученики смогут во время летних каникул.

С 15 июня на полуострове отменили режим самоизоляции и двухнедельную обсервацию для приезжих. Карантин до сих пор действует только для прибывающих из-за границы. С 1 июля в гостиницах и санаториях Крыма можно размещать туристов из других субъектов России.

Международный аэропорт в Симферополе принял 11 июля первый в новейшей истории Крыма прямой рейс из Владивостока. Он прибыл с полной загрузкой.