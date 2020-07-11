Между Владивостоком и Крымом возобновят прямые авиарейсы

Крымский аэропорт, как отмечается в сообщении, впервые с 2015 года примет рейс из Владивостока.

«Рейсы из Международного аэропорта Владивостока (Кневичи) в Крым будет выполнять авиакомпания „Россия“ по заказу туроператора „Библио-Глобус“ на широкофюзеляжном лайнере типа Boeing 747», — говорится в сообщении воздушной гавани.

Полеты будут выполняться каждую неделю. Рейс из Владивостока будет по субботам, а из Симферополя — по воскресеньям. Время перелета составит почти 10 часов.

В июне сообщалось, что авиакомпания Nordwind увеличит в два раза количество прямых рейсов из Тюмени в Крым с начала июля. Планировалось, что воздушные суда будут вылетать из Рощино по средам и субботам. Обратные полеты были намечены на вторники и пятницы.