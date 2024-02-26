Транспорт 26 февраля 2024, 08:27 Аналогичные ВСМ Москва — Петербург проекты предложили запустить в России Министр Силуанов: России нужны инвестпроекты, подобные ВСМ Москва — Петербург РИА «Новости»

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Экономике России необходимо больше проектов, подобных строительству высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург. Они позволят привлечь частные инвестиции и развить технологии, заявил РИА «Новости» министр финансов Антон Силуанов.

Он напомнил, что построить ВСМ Москва — Санкт-Петербург предложили несколько лет назад. Антон Силуанов объяснил, что это перспективный во многих отношениях проект.

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«Потому что там экономика, новые технологии, мобильность людей. Таких проектов нужно больше, особенно тех, в которые идут частные инвестиции», — сказал он.

В интервью агентству министр прокомментировал курс рубля. По его словам, он остановился на спрогнозированном правительством уровне. Антон Силуанов рассказал о сотрудничестве России с Китаем — Минфин работал над привлечением займов в юанях.

В начале 2024 года стало известно, что президент России Владимир Путин согласовал схему ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Проект обсудили на совещании в Верхней Пышме.