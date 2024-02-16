Общество 16 февраля 2024, 09:00 Проект ВСМ-1 Санкт-Петербург — Москва реализуют в столице Собянин: в столице реализуют проект ВСМ-1 Санкт-Петербург — Москва Фото: Telegram-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин». / Соцсети

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин поручил реализовать проект ВСМ-1 Санкт-Петербург — Москва на совещании в Верхней Пышме. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Поставленные задачи позволят создать в стране инновационные технологии в высокоскоростном транспортном машиностроении. Благодаря этому улучшится и технологический суверенитет России.

Реклама

Кроме того, жители страны смогут быстрее и удобнее передвигаться не только между двумя столицами, а еще между Тверью и Великим Новгородом, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом.

Появятся десятки тысяч новых рабочих мест. А к строительству инфраструктуры и поездов привлекут лучших специалистов в области инженерии страны.

«Более чем для 30 миллионов жителей тех областей, где пройдет ВСМ-1, существенным образом улучшится качество жизни», — рассказал градоначальник.

Правительство Москвы интегрирует транспортную инфраструктуру мегаполиса с будущими остановками высокоскоростного поезда, которые откроют на Ленинградском вокзале, городских вокзалах Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково.

Ранее градоначальник рассказал, что медицинские ИИ-сервисы в Москве сделают доступными для регионов.