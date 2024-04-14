Транспорт 14 апреля 2024, 02:54 «Аэрофлот» перенес рейсы из Москвы и Петербурга из-за событий на Ближнем Востоке «Аэрофлот» перенес рейсы в Египет и ОАЭ из Москвы и Петербурга Freepik

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Авиакомпания «Аэрофлот» решила перенести вылет рейсов в Египет и ОАЭ из Москвы и Петербурга. Причиной стала атака Ирана на Израиль. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

По предварительной информации, самолеты задержат на рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга в Хургаду, из Москвы в Шарм-эш-Шейх и из столицы в Дубай и Абу-Даби. В воскресенье, предположительно, также задержат семь зарубежных вылетов.

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«Обратные рейсы также выполнят с задержкой. Пассажиров попросили отслеживать обновления информации на онлайн-табло вылетов», — уточнили в компании.

Росавиация также ввела временные ограничения на авиасообщения с Израилем, Ираком и Иорданией. Такие меры связали с иранской атаки по израильской территории.

Ранее иранские военные запустили первую партию баллистических ракет в направлении Израиля. Они последовали за массированной атакой иранских дронов.