Транспорт 14 апреля 2024, 01:27 Росавиация приостановила авиарейсы из России на Ближний Восток Росавиация временно запретила авиакомпаниям полеты в Израиль, Ирак и Иорданию РИА «Новости»

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Федеральное агентство воздушного транспорта России ввело временные ограничения на авиасообщения с Израилем, Ираком и Иораданией из-за иранской атаки по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В связи с выпуском авиационными властями NOTAM о закрытии воздушного пространства <…> рейсы российских авиакомпаний в эти страны (или использование воздушного пространства этих стран для транзитных полетов российских авиакомпаний) приостановлены до снятия ограничений», — уточнило агентство.

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Авиарейсы приостановлены 14 апреля. В Израиль — с 00:30 по 05:00, в Ирак — с 23:45 до 05:30, в Иорданию — с 23:00 до 05:00, время указано московское.

До этого Иордания закрыла воздушное пространство для всех прибытий, вылетов и транзитных рейсов.

Ранее израильская радиостанция Kan сообщила, что беспилотники в сторону Израиля запустил не только Иран, но и ряд других стран региона. Руководство страны готовится к нескольким дням противостояния с Ираном, в том числе к ответным мерам.