Мир 14 апреля 2024, 01:05 Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля IRNA: Иран запустил баллистические ракеты в сторону Израиля РИА «Новости»

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Иран после беспилотников запустил баллистические ракеты в сторону Израиля. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на свои источники.

«Осведомленный источник в ходе беседы с корреспондентом IRNA сообщил о запуске Ираном первой партии баллистических ракет по целям в глубине оккупированных территорий», — написали журналисты.

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В Сети также появились кадры пролета ракеты над территорией Ирака.

Ранее стало известно, что Иран направил в сторону Израиля десятки беспилотников. В КСИР атаку подтвердили и пообещали, что за БПЛА последуют баллистические ракеты. Израильские СМИ сообщили, что дроны отправил не только Иран, но и другие страны региона.

В начале апреля Израиль нанес удар по посольству Ирана в Сирии. В результате атаки погибли, в том числе, высокопоставленные военные КСИР. Иран пообещал нанести удар возмездия. Операцию против Израиля в КСИР назвали «истинное обещание».