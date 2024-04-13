Мир 13 апреля 2024, 23:13 Иран выпустил десятки беспилотников по Израилю Axios: Иран выпустил десятки беспилотников по Израилю РИА «Новости»

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Иран атаковал Израиль, выпустив по нему десятки беспилотников. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид в социальной сети X.

«Иран начал атаку на Израиль, используя десятки беспилотников», — написал репортер.

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Равид при этом сослался на американских и израильских чиновников. При этом никакой официальной информации об атаке еще не появилось.

До этого Корпус стражей Исламской революции захватил израильское коммерческое судно в Ормузском проливе. Контейнеровоз доставили в территориальные воды Ирана.

Ранее власти США предупредили о возможной атаке Ирана на Израиль утром 14 апреля. При этом американский лидер Джо Байден предостерег руководство Ирана от удара возмездия по израильской территории, добавив, что США помогут Израилю защититься от нападения.

Иранские власти на это ответили, что в случае американского вмешательства в конфликт с израильтянами атакуют военные объекты США в регионе.

О возможной реакции Ирана на убийство бригадного генерала Мохаммада Реза Захеди в Дамаске предупреждал политолог и специалист по Ближнему Востоку Маис Курбанов.