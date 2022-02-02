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    02 февраля 2022, 00:01

    Корейцы снова вскрыли социальный нарыв. «Мы все мертвы» от Netflix взорвал чарты, несмотря на банальный зомби-сюжет

    Секрет популярности сериала «Мы все мертвы» на Netflix, мнение кинокритиков

    Дмитрий Толокевич, Сабина Абубекирова

    Корейскому сериалу «Мы все мертвы» понадобился один день, чтобы стать лидером мирового чарта на Netflix. История про подростков, застрявших в школе во время зомби-апокалипсиса, многим пришлась по вкусу. О содержании сериала и его шансах на успех, как у «Игры в кальмара», — в материале «360». Осторожно, спойлеры!

    Корейцы снова вскрыли социальный нарыв. «Мы все мертвы» от Netflix взорвал чарты, несмотря на банальный зомби-сюжет

    О чем сериал?

    «Мы все мертвы» снят в жанре хоррора и посвящен зомби-апокалипсису. Действие разворачивается в старшей школе Хесан, а главными героями, соответственно, становятся ее ученики. Шоу основано на вебтуне (корейский комикс) «Сегодня в нашей школе» Чжу Дон Гына.

    Корейцы снова вскрыли социальный нарыв. «Мы все мертвы» от Netflix взорвал чарты, несмотря на банальный зомби-сюжет | Изображение 1Источник фото: «Кинопоиск»

    Сериал начинается с того, что зрителю показывают сцену, в которой школьники издеваются над своим одноклассником одной дождливой ночью. После побоев в жертве что-то меняется, мальчик превращается в нечто не совсем человеческое и дает отпор противникам. Спустя еще несколько мгновений его перебрасывают через парапет.

    Корейцы снова вскрыли социальный нарыв. «Мы все мертвы» от Netflix взорвал чарты, несмотря на банальный зомби-сюжет | Изображение 2Источник фото: «Кинопоиск»

    А уже в следующей сцене зритель наблюдает утро нового дня в школе Хесан. Камера проплывает между многочисленными персонажами, погружая людей в атмосферу нового мира. Эта интерлюдия длится недолго, и вскоре сценаристы радостно погружают школу вместе с ее учениками в водоворот крови, кишок и хаоса. Сериал превращается в драму о выживании. Персонажи учатся примиряться со своим затруднительным положением, а также пытаются найти путь к безопасности.

    Откуда взялись зомби?

    Одну из учениц школы кусает лабораторная крыса в зоологическом уголке. После этого ее поведение меняется — и она становится агрессивной. На изменения обращает внимание учитель химии и пытается понять, что с ней происходит. Вскоре она обвиняет его в насилии, а потом кусает другую ученицу, распространяя вирус дальше.

    Корейцы снова вскрыли социальный нарыв. «Мы все мертвы» от Netflix взорвал чарты, несмотря на банальный зомби-сюжет | Изображение 3Источник фото: «Кинопоиск»

    Все укушенные люди начинают проявлять агрессию, нападая на других. Волна заражений выходит за рамки школы, погружая весь город в зомби-апокалипсис. Часть учеников, застрявших в школе, собирается вместе, чтобы дать им отпор и выжить.

    Если же говорить об источнике вируса, то — сейчас будет главный спойлер — его создателем оказался тот самый учитель химии. Его сына задирали в школе, и он хотел ему помочь, создав сыворотку, которая должна была придать ему смелости. Однако у нее оказался побочный эффект, который и превратил людей в агрессивных зомби.

    Корейцы снова вскрыли социальный нарыв. «Мы все мертвы» от Netflix взорвал чарты, несмотря на банальный зомби-сюжет | Изображение 4Источник фото: Netflix

    Главные герои и создатели

    Сериал «Мы все мертвы» основан на вебтуне под названием «Сегодня в нашей школе» Джу Дон Гына. Он выходил в 2009–2011 годах. Сценарий к сериалу написал Чунь Сон-иль, а режиссерами выступили Ли Джэ-гю и Ким Нам-су.

    Об экранизации вебтуна объявили еще весной 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его производство затянулось. Весь сезон сериала вышел 28 января на Netflix и за один день возглавил мировые чарты платформы. Сериал состоит из 12 эпизодов, длящихся по часу.

    Корейцы снова вскрыли социальный нарыв. «Мы все мертвы» от Netflix взорвал чарты, несмотря на банальный зомби-сюжет | Изображение 5Источник фото: «Кинопоиск»

    Пока не известно, будет ли второй сезон у сериала, но концовка намекает на то, что создатели рассчитывают на него.

    В сериале фигурировало много героев, но главный фокус был на школьниках. Среди них была девочка-подросток Нам Он Джо, которую сыграла актриса Пак Джи Ху. Она по сюжету решит признаться в своих чувствах своему однокласснику Су Хеку, которого сыграл Пак Соломон. А от этого будет не в восторге ее лучший друг детства Чон Сан, чью роль воплотил актер Юн Чан Ён, потому что все эти годы он был тайно влюблен в нее.

    Источник: Instagram

    Среди других персонажей есть президент класса Нам-ра, которую сыграла Чо И Хен, чей флегматичный нрав, богатая семья и высокие оценки пугают всех в школе, включая Су Хека, который тайно влюблен в нее.

    Есть там и знакомые лица в виде актрисы Ли Ю-Ми, что многих покорила в «Игре в кальмара». На этот раз ее персонаж не отличается мягкостью и дружелюбием. Она исполнила роль богатой девочки На Ен, которая смотрит свысока на любого, кто ниже ее социального уровня. А актер Ю Ин Су сыграл хулигана Гви Нама, который сохранил свой хищный нрав, даже когда школа наводнилась нежитью.

    Источник: Instagram

    Плюсы и минусы

    Зомби-апокалипсисы для южнокорейского кино не новинка. Впервые они завоевали мировое признание благодаря хиту «Поезд в Пусан» в 2016 году. Затем у Netflix вышел новаторский исторический сериал «Королевство» (2019 год), а также такие фильмы, как «Полуостров» (продолжение «Поезда в Пусан») и #Alive (2020). Главная прелесть этих шоу в том, что основная проблема крутится вовсе не вокруг зомби. Экстремальные обстоятельства используются для того, чтобы пролить свет на социальные проблемы и в очередной раз раскритиковать общество.

    Корейцы снова вскрыли социальный нарыв. «Мы все мертвы» от Netflix взорвал чарты, несмотря на банальный зомби-сюжет | Изображение 6Источник фото: «Кинопоиск»

    Чем уникален «Мы все мертвы»? The Verge, The Guardian, South China Morning Post и критики других зарубежных изданий сходятся в едином мнении — в помещении героев в старшую школу. Это позволяет зрителю наблюдать не только за страхом и разрушением, но и за первыми влюбленностями, подростковыми подшучиваниями и многим другим.

    «Чрезмерные реакции студентов на ситуацию повышают настроение шоу. И тот факт, что они всегда заняты своими делами, какими бы апокалиптическими ни были обстоятельства вокруг, означает, что история может развиваться независимо от орды зомби», — написал The Guardian.

    Корейцы снова вскрыли социальный нарыв. «Мы все мертвы» от Netflix взорвал чарты, несмотря на банальный зомби-сюжет | Изображение 7Источник фото: «Кинопоиск»

    Это уже третий корейский оригинальный проект от Netflix за несколько месяцев, который сразу же возглавил все рейтинги. Впрочем, такой же успех, как у «Игры в кальмара» или «Зова ада», ему не пророчат. Дело в том, что в общей сумме сериал идет 12 часов. Какой бы ни была тема зомби захватывающей, в ней не так много всего можно сделать. Шоу не пыталось изобрести новые сюжетные ходы или внести нечто свое, поэтому в какой-то момент зритель столкнулся с неизбежным повторением схемы «герой — укус — прощание — смерть».

    Корейцы снова вскрыли социальный нарыв. «Мы все мертвы» от Netflix взорвал чарты, несмотря на банальный зомби-сюжет | Изображение 8Источник фото: «Кинопоиск»

    «„Все мы мертвы“, состоящий из 12 серий, каждая из которых длится в среднем по часу, — это самый длинный оригинальный корейский сериал, выпущенный Netflix (если не учитывать сериалы, которые он лицензирует у других корейских сетей). Первый эпизод проносится в мгновение ока, чего нельзя сказать о последующих, которые погрязли в повторяющемся шаблоне», — заявила South China Morning Post.

    Популярность корейского кино

    По словам кинокритика Юрия Гладильщикова, корейское кино стало популяризироваться примерно с конца 1990-х годов. До этого были феномены японского и китайского кино. Началась мода на ориентальный кинематограф, потому что он состоит из уникального сочетания нескольких жанров. С одной стороны, это невероятный артистизм и четко выстроенные кадры, которые можно вырезать и повесить на стену как фотографию. С другой стороны, непередаваемая степень кровавой жестокости, которая выплеснулась на экран.

    «Бум на корейское кино в большом кинематографе длится уже минимум 20 лет, и оно все еще не выходит из тренда и остается в тонусе. Оно может протянуть еще столько же», — сказал Гладильщиков «360».

    Корейцы снова вскрыли социальный нарыв. «Мы все мертвы» от Netflix взорвал чарты, несмотря на банальный зомби-сюжет | Изображение 9Источник фото: «Кинопоиск»

    Если смотреть на «Игру в кальмара», то она как раз представляет собой тот самый уникальный микс жанров. Более того, нечто подобное уже доводилось наблюдать у японцев, когда у них вышла «Королевская битва». По сюжету, на остров высадили класс учеников, и они должны были перебить друг друга, чтобы выжить.

    Кинокритик и журналист Василий Корецкий в разговоре с «360» отметил, что корейские сериалы бывают разных жанров. Например, есть классическая история в виде доброго кино про чувства. Однако Netflix больше ориентируется на конъюнктуру «Паразитов». Это социальная история, упакованная в жанровый канон. Внутри нее обычно сразу смешивают несколько жанров.

    «Южная Корея со свежестью подходит к западным штампам и канонам. Общая привлекательность для зрителя заключается в таком сочетании непривычных элементов», — сказал эксперт. При этом построены такие работы по одному и тому же рецепту: изобретательный экшен, часто содержащий элементы буффонады и социальную критику.

    Если говорить о сериале «Мы все мертвы», то его социальная критика заключалась в освещении проблем травли, отношений внутри школы и коррупции.