Корейцы снова вскрыли социальный нарыв. «Мы все мертвы» от Netflix взорвал чарты, несмотря на банальный зомби-сюжет

Корейскому сериалу «Мы все мертвы» понадобился один день, чтобы стать лидером мирового чарта на Netflix. История про подростков, застрявших в школе во время зомби-апокалипсиса, многим пришлась по вкусу. О содержании сериала и его шансах на успех, как у «Игры в кальмара», — в материале «360». Осторожно, спойлеры!

О чем сериал?

«Мы все мертвы» снят в жанре хоррора и посвящен зомби-апокалипсису. Действие разворачивается в старшей школе Хесан, а главными героями, соответственно, становятся ее ученики. Шоу основано на вебтуне (корейский комикс) «Сегодня в нашей школе» Чжу Дон Гына.

Источник фото: «Кинопоиск»

Сериал начинается с того, что зрителю показывают сцену, в которой школьники издеваются над своим одноклассником одной дождливой ночью. После побоев в жертве что-то меняется, мальчик превращается в нечто не совсем человеческое и дает отпор противникам. Спустя еще несколько мгновений его перебрасывают через парапет.

Источник фото: «Кинопоиск»

А уже в следующей сцене зритель наблюдает утро нового дня в школе Хесан. Камера проплывает между многочисленными персонажами, погружая людей в атмосферу нового мира. Эта интерлюдия длится недолго, и вскоре сценаристы радостно погружают школу вместе с ее учениками в водоворот крови, кишок и хаоса. Сериал превращается в драму о выживании. Персонажи учатся примиряться со своим затруднительным положением, а также пытаются найти путь к безопасности.

Откуда взялись зомби?

Одну из учениц школы кусает лабораторная крыса в зоологическом уголке. После этого ее поведение меняется — и она становится агрессивной. На изменения обращает внимание учитель химии и пытается понять, что с ней происходит. Вскоре она обвиняет его в насилии, а потом кусает другую ученицу, распространяя вирус дальше.

Источник фото: «Кинопоиск»

Все укушенные люди начинают проявлять агрессию, нападая на других. Волна заражений выходит за рамки школы, погружая весь город в зомби-апокалипсис. Часть учеников, застрявших в школе, собирается вместе, чтобы дать им отпор и выжить.

Если же говорить об источнике вируса, то — сейчас будет главный спойлер — его создателем оказался тот самый учитель химии. Его сына задирали в школе, и он хотел ему помочь, создав сыворотку, которая должна была придать ему смелости. Однако у нее оказался побочный эффект, который и превратил людей в агрессивных зомби.

Источник фото: Netflix

Главные герои и создатели

Сериал «Мы все мертвы» основан на вебтуне под названием «Сегодня в нашей школе» Джу Дон Гына. Он выходил в 2009–2011 годах. Сценарий к сериалу написал Чунь Сон-иль, а режиссерами выступили Ли Джэ-гю и Ким Нам-су.

Об экранизации вебтуна объявили еще весной 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его производство затянулось. Весь сезон сериала вышел 28 января на Netflix и за один день возглавил мировые чарты платформы. Сериал состоит из 12 эпизодов, длящихся по часу.

Источник фото: «Кинопоиск»

Пока не известно, будет ли второй сезон у сериала, но концовка намекает на то, что создатели рассчитывают на него.

В сериале фигурировало много героев, но главный фокус был на школьниках. Среди них была девочка-подросток Нам Он Джо, которую сыграла актриса Пак Джи Ху. Она по сюжету решит признаться в своих чувствах своему однокласснику Су Хеку, которого сыграл Пак Соломон. А от этого будет не в восторге ее лучший друг детства Чон Сан, чью роль воплотил актер Юн Чан Ён, потому что все эти годы он был тайно влюблен в нее.

Источник: Instagram

Среди других персонажей есть президент класса Нам-ра, которую сыграла Чо И Хен, чей флегматичный нрав, богатая семья и высокие оценки пугают всех в школе, включая Су Хека, который тайно влюблен в нее.

Есть там и знакомые лица в виде актрисы Ли Ю-Ми, что многих покорила в «Игре в кальмара». На этот раз ее персонаж не отличается мягкостью и дружелюбием. Она исполнила роль богатой девочки На Ен, которая смотрит свысока на любого, кто ниже ее социального уровня. А актер Ю Ин Су сыграл хулигана Гви Нама, который сохранил свой хищный нрав, даже когда школа наводнилась нежитью.

Источник: Instagram

Плюсы и минусы

Зомби-апокалипсисы для южнокорейского кино не новинка. Впервые они завоевали мировое признание благодаря хиту «Поезд в Пусан» в 2016 году. Затем у Netflix вышел новаторский исторический сериал «Королевство» (2019 год), а также такие фильмы, как «Полуостров» (продолжение «Поезда в Пусан») и #Alive (2020). Главная прелесть этих шоу в том, что основная проблема крутится вовсе не вокруг зомби. Экстремальные обстоятельства используются для того, чтобы пролить свет на социальные проблемы и в очередной раз раскритиковать общество.

Источник фото: «Кинопоиск»

Чем уникален «Мы все мертвы»? The Verge, The Guardian, South China Morning Post и критики других зарубежных изданий сходятся в едином мнении — в помещении героев в старшую школу. Это позволяет зрителю наблюдать не только за страхом и разрушением, но и за первыми влюбленностями, подростковыми подшучиваниями и многим другим.

«Чрезмерные реакции студентов на ситуацию повышают настроение шоу. И тот факт, что они всегда заняты своими делами, какими бы апокалиптическими ни были обстоятельства вокруг, означает, что история может развиваться независимо от орды зомби», — написал The Guardian.

Источник фото: «Кинопоиск»

Это уже третий корейский оригинальный проект от Netflix за несколько месяцев, который сразу же возглавил все рейтинги. Впрочем, такой же успех, как у «Игры в кальмара» или «Зова ада», ему не пророчат. Дело в том, что в общей сумме сериал идет 12 часов. Какой бы ни была тема зомби захватывающей, в ней не так много всего можно сделать. Шоу не пыталось изобрести новые сюжетные ходы или внести нечто свое, поэтому в какой-то момент зритель столкнулся с неизбежным повторением схемы «герой — укус — прощание — смерть».

Источник фото: «Кинопоиск»

«„Все мы мертвы“, состоящий из 12 серий, каждая из которых длится в среднем по часу, — это самый длинный оригинальный корейский сериал, выпущенный Netflix (если не учитывать сериалы, которые он лицензирует у других корейских сетей). Первый эпизод проносится в мгновение ока, чего нельзя сказать о последующих, которые погрязли в повторяющемся шаблоне», — заявила South China Morning Post.

Популярность корейского кино

По словам кинокритика Юрия Гладильщикова, корейское кино стало популяризироваться примерно с конца 1990-х годов. До этого были феномены японского и китайского кино. Началась мода на ориентальный кинематограф, потому что он состоит из уникального сочетания нескольких жанров. С одной стороны, это невероятный артистизм и четко выстроенные кадры, которые можно вырезать и повесить на стену как фотографию. С другой стороны, непередаваемая степень кровавой жестокости, которая выплеснулась на экран.

«Бум на корейское кино в большом кинематографе длится уже минимум 20 лет, и оно все еще не выходит из тренда и остается в тонусе. Оно может протянуть еще столько же», — сказал Гладильщиков «360».

Источник фото: «Кинопоиск»

Если смотреть на «Игру в кальмара», то она как раз представляет собой тот самый уникальный микс жанров. Более того, нечто подобное уже доводилось наблюдать у японцев, когда у них вышла «Королевская битва». По сюжету, на остров высадили класс учеников, и они должны были перебить друг друга, чтобы выжить.

Кинокритик и журналист Василий Корецкий в разговоре с «360» отметил, что корейские сериалы бывают разных жанров. Например, есть классическая история в виде доброго кино про чувства. Однако Netflix больше ориентируется на конъюнктуру «Паразитов». Это социальная история, упакованная в жанровый канон. Внутри нее обычно сразу смешивают несколько жанров.

«Южная Корея со свежестью подходит к западным штампам и канонам. Общая привлекательность для зрителя заключается в таком сочетании непривычных элементов», — сказал эксперт. При этом построены такие работы по одному и тому же рецепту: изобретательный экшен, часто содержащий элементы буффонады и социальную критику.

Если говорить о сериале «Мы все мертвы», то его социальная критика заключалась в освещении проблем травли, отношений внутри школы и коррупции.