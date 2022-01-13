«Игра в кальмара» стала первым шоу не на английском, номинированным на премию гильдии киноактеров США
Гильдия киноактеров США впервые номинировала шоу не на английском языке на свою премию
Гильдия киноактеров США впервые номинировала на свою премию шоу не на английском языке. Им стал южнокорейский сериал «Игра в кальмара», написал Variety.
Организация назвала номинантов SAG Awards 2022, награждение которых пройдет 27 февраля. Наибольшее количество раз номинировали работы Netflix и Apple. «Игра в кальмара» взяла четыре номинации, фильм «Власть пса» номинировали на четыре, а сериалы «Тед Лассо» и «Утреннее шоу» — пять и четыре.
На лучшую женскую роль выдвинули певицу Леди Гагу, за участие в картине «Дом Гуччи», а за лучшую мужскую роль поборется актер Эндрю Гарфилд, сыгравший в мюзикле «Тик, Тик… Бум»
Сериал Netflix «Игра в кальмара», вышедший в сентябре 2021 года, стал глобальным явлением. Он собрал больше полутора часов просмотра в первый месяц после выхода, и поставил рекорд компании — обошел сериал «Бриджертон». Шоу уже получило три премии «Золотой глобус», одна из которых — премия за лучшую телевизионную драму. Режиссер сериала Хван Дон Хек назвал премию гильдии киноактеров США одной из самых ожидаемых наград.