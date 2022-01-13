«Игра в кальмара» стала первым шоу не на английском, номинированным на премию гильдии киноактеров США

Гильдия киноактеров США впервые номинировала на свою премию шоу не на английском языке. Им стал южнокорейский сериал «Игра в кальмара», написал Variety.

Организация назвала номинантов SAG Awards 2022, награждение которых пройдет 27 февраля. Наибольшее количество раз номинировали работы Netflix и Apple. «Игра в кальмара» взяла четыре номинации, фильм «Власть пса» номинировали на четыре, а сериалы «Тед Лассо» и «Утреннее шоу» — пять и четыре.

На лучшую женскую роль выдвинули певицу Леди Гагу, за участие в картине «Дом Гуччи», а за лучшую мужскую роль поборется актер Эндрю Гарфилд, сыгравший в мюзикле «Тик, Тик… Бум»

Сериал Netflix «Игра в кальмара», вышедший в сентябре 2021 года, стал глобальным явлением. Он собрал больше полутора часов просмотра в первый месяц после выхода, и поставил рекорд компании — обошел сериал «Бриджертон». Шоу уже получило три премии «Золотой глобус», одна из которых — премия за лучшую телевизионную драму. Режиссер сериала Хван Дон Хек назвал премию гильдии киноактеров США одной из самых ожидаемых наград.