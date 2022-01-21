Руководство Neftlix подтвердило, что «Игра в кальмара» получит продолжение

Руководство Neftlix подтвердило, что «Игра в кальмара» точно получит продолжение. Совладелец компании Тед Сарандос сказал, что вышедший сериал является лишь началом большой вселенной, написал Deadline.

О том, что южнокорейский сериал «Игра в кальмара», ставший легендарным, получит продолжение, раньше говорил только его режиссер Хван Дон Хек. Сейчас это впервые подтвердили управляющие стриминговым ресурсом в рамках финансового отчета.

Ранее появлялась информация, что в новых частях сериала выйдет продолжение истории оставшегося в живых под номером 456 Сон Ки Хуна.

Также в Netflix говорили о планах на выход в 2022 году 25 южнокорейских работ. Среди них будут как сериалы, так и фильмы и ТВ-шоу. Например, выйдет южнокорейская версия испанского сериала «Бумажный дом».

Ранее стало известно, что «Игра в кальмара» стал первым шоу, оригинальный язык которого не английский, которое номинировали на премию гильдии киноактеров США. Сериал собрал 111 миллионов просмотров в первый месяц после своего выхода, что стало рекордом для Netflix.