Жительница Камчатки утопила двоих детей и села на 15 лет. Что побудило мать пойти на страшное преступление?

Жительницу Вилючинска, 27-летнюю Екатерину приговорили к 15 годам колонии за убийство двоих детей. Она привязала их к себе и зашла в бухту Крашенинникова на Камчатке. «360» вспомнил подробности истории жизненных трудностей, которые толкнули мать на убийство.

Убийство детей

Как сообщили в Генеральной прокуратуре России, Камчатский краевой суд признал Екатерину виновной в убийстве детей. Следующие 15 лет она проведет в исправительной колонии общего режима.

По версии следствия, 9 сентября 2019 года женщина привязала к себе маленькую дочь, которой не было и двух месяцев, и пятилетнего сына. Она зашла в бухту Крашенинникова, удерживая детей под водой.

Свидетелем убийства стал прохожий. Он услышал крик и увидел женщину с детьми в воде. После этого он вызвал спасателей и полицию. Однако к прибытию служб младший ребенок был уже мертв, старший скончался в реанимации. Саму женщину удалось откачать.

Как сообщало ИА «Кам 24», полицейские достали женщину из воды на лодке. Она отбивалась от правоохранителей с криками «Мы никому не нужны!». По официальной версии, на преступление Екатерину толкнули жизненные трудности, но СМИ узнали, что женщина могла сделать это из ревности.

Семейные проблемы

Дело в том, что всего за несколько месяцев перед убийством Екатерина вышла замуж за уроженца Узбекистана Холматбоя Хасан угли. Молодой человек на шесть лет моложе ее. Он жил в Петропавловске-Камчатском, так как у него не было пропуска в военный город. Екатерина с детьми — в Вилючинске.

Разлука повлияла на отношения, и у Холматбоя Хасан угли появилась другая женщина. Екатерине даже присылали фотографии супруга с любовницей. После убийства детей он рассказал следователям, что они поженились с Екатериной в феврале, а потом он встретил Анну, с которой заключил мусульманский брак.

Холматбой признался своей новой возлюбленной, что у него есть жена Екатерина. Но, по его словам, он заключил брак фиктивно, чтобы легализовать свое пребывание в России. Он также заверил новую жену, что у них с Екатериной нет общих детей.

Из-за нарушения правил пребывания в России Холматбоя Хасан угли оштрафовали на три тысячи рублей и принудительно выдворили из страны. Анна решила последовать за ним в Узбекистан.

Трудности

В пресс-службе камчатского управления Следственного комитета рассказывали, что у Екатерины возникло невротическое заболевание в виде расстройства адаптации и кратковременной депрессивной реакции.

Тем не менее во время следствия Екатерина прошла через судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что она в полной мере осознавала опасность своих действий, когда заходила в воду с детьми.

Кроме возможных проблем с психикой, во время расследования обсуждали, что Екатерина могла держать детей в плохих условиях и что ее даже хотели лишить родительских прав, но в городе это сразу же опровергли.

«К нам не поступало никакой информации о ненадлежащем исполнении женщиной своих родительских обязанностей, поэтому вопрос о лишении ее родительских прав вообще не поднимался. Семья Екатерины считалась благополучной», — рассказала ИА «Кам 24» начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинска Виктория Фролова.

В администрации также рассказали, что старший сын Екатерины ходил в детский сад. Полиция после задержания женщины описала их квартиру так: «Санитарное состояние удовлетворительное, требуется косметический ремонт. Для детей есть отдельные спальные места, для новорожденной — детская кровать, необходимые предметы для ухода за младенцем, памперсы, детская смесь, одежда. Минимальный запас продуктов».

Известно, что у Екатерины был невыплаченный кредит в размере полумиллиона, она также обращалась к властям с просьбами о поддержке. Например, город дал ей деньги на обучение в филиале Московского государственного технического университета имени Баумана.

У Екатерины есть и родственники — мама, бабушка ее детей. Она является представителем коренных малочисленных народов севера, и представители ее общины периодически тоже помогали женщине. За день до убийства у нее в гостях был отчим детей. По его словам, ничего не свидетельствовало о том, что Екатерина решилась на убийство.