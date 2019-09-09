Мать с Камчатки утопила двух своих детей в бухте

Жительницу Камчатки заподозрили в убийстве двух своих детей. Предположительно, женщина утопила их в бухте Крашенинникова в городе Вилючинск.

СК уже возбудил уголовное дело по факту случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства по Камчатскому краю.

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Предварительно установлено, что 27-летняя женщина около 11:00 9 сентября на прибрежной полосе бухты Крашенинникова убила двух своих детей. Одному ребенку было полтора месяца, второму — пять лет.

Предполагается, что мать их утопила.

Следствие устанавливает все обстоятельства случившегося. Рассматривается вопрос о задержании подозреваемой. Расследование уголовного дела об убийстве двух малолетних продолжается.