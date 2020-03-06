Утопившая двоих малолетних детей жительница Камчатки была в депрессии

По данным следствия, у 27-летней девушки возникло невротическое заболевание в виде расстройства адаптации и кратковременной депрессивной реакции. Это произошло на фоне личных проблем.

Женщина утопила своих детей в сентябре прошлого года. Трагедия произошла на побережье бухты Крашенинникова Авачинского залива. Было возбуждено уголовное дело за убийство двух малолетних лиц.

Сейчас расследование этого дела уже завершено. Оно направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Жительница Казани «в приступе ревности» попыталась зарезать двух своих детей и покончить с собой. Один ребенок погиб. С заявлением в отдел полиции, предположительно, обратился муж женщины. В беседе с «360» МВД уточнило, что делом занимается республиканское управление Следственного комитета.