Женщину, из-за ревности утопившую детей на Камчатке, арестовали

Жительница Камчатки, утопившая своих детей в бухте Крашенинникова, отправлена под арест. Ей предъявили обвинение в убийстве двух малолетних детей.

«В отношении женщины по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз», — сообщили в камчатском управлении Следственного комитета.

По версии следствия, 27-летняя жительница Вилючинска утопила полуторамесячную девочку и пятилетнего мальчика в бухте Крашенинникова. Это произошло утром 9 сентября.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства убийства. Расследование продолжается.

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Ранее СМИ сообщили, что свидетелем убийства стал прохожий. Он услышал детский крик и увидел женщину с детьми в воде. После этого он вызвал спасателей и полицию. Однако к прибытию служб младший ребенок был уже мертв, старший скончался в реанимации. Саму женщину удалось откачать.

По информации источника РИА «Новости», женщина решилась на убийство из-за измены мужчины. Выяснилось, что у него есть жена и другие дети.