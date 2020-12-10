Землетрясение на Байкале не подбрасывало, а расшатывало. Оно повторится?

Утром 10 декабря в Бурятии и Иркутской области произошло землетрясение. Его эпицентр находился в заливе Провал на Байкале, в Кабанском районе республики. По оценкам специалистов, это самое сильное землетрясение в Бурятии с 1999 года. Явление назвали редким, но, кажется, чуть приврали.

Сильнейшее за 20 лет

В семи районах Бурятии ощущалось землетрясение, зафиксированное в дельте реки Селенги (впадает в Байкал). Толчки почувствовали жители Кабанского, Прибайкальского, Иволгинского, Заиграевского, Селенгинского, Тарбагатайского районов и города Улан-Удэ в 05:45 по местному времени (00:45 по московскому).

Эпицентр землетрясения находился в заливе Провал. В центральной точке магнитуда достигала 7,6, а в районах Улан-Удэ, где ощущалось землетрясение, — 5,3.

Директор Байкальского филиала единой геофизической службы Елена Кобелева в разговоре с РИА «Новости» признала, что землетрясение было самым сильным с 1999 года.

«С 1999 года это землетрясение с эпицентром в середине Байкала самое сильное. Это вполне ожидаемо. События такой энергии должны происходить на Байкале раз в 10-12 лет», — сказала Кобелева. По ее словам, лучше, чтобы землетрясения происходили чаще. Иначе не исключено повторение истории 1862 года, когда в результате толчков образовался залив Провал. Тогда магнитуда землетрясения в эпицентре составила 10, а площадь 230 квадратных километров ушла под воду.

По данным Кобелевой, в Иркутской области землетрясение ощущалось сильнее, чем в Бурятии. Причина в том, что территория Приангарья находится на платформе, которая имеет другую геологическую структуру.

Главный научный сотрудник Института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Валерий Ружич рассказал сайту kp.ru, что произошедшее землетрясение было редким — горизонтальным.

«Это довольно редкое явление для нашей местности, когда подвижка земной коры в очаге землетрясения происходит в горизонтальном направлении. Поэтому, как многие, наверное, заметили, при тряске в этот раз предметы не подскакивали, а расшатывались», — сказал Ружич. Специалист добавил, что опасаться новых толчков не стоит.

Как это было?

В соцсетях жители Бурятии и Иркутской области выкладывали фотографии и видео, на которых запечатлено, как проходили толчки. В квартирах шатались предметы, но ничего не падало на пол.

Камеры видеонаблюдения сняли происходящее на улице. И по этим кадрам кажется, будто толчки были очень мощные.

Для жилых домов землетрясение не обошлось без последствий. Преподаватель ОБЖ Федор Иванов показал, что в стенах за окном образовались огромные трещины.

Источник фото: Instagram/fedor_ivanov

Легкие разрушения

На сайте МЧС по Республике Бурятия говорится, что землетрясение в регионе обошлось без последствий. Все ответственные органы проверили объекты в шести муниципальных образованиях Улан-Удэ, где ощущались толчки. Все объекты работают в штатном режиме, а жизнеобеспечение населения на нарушено. Жертв и разрушений нет.

При этом в пресс-службе ТГК-14 призвали жителей города сообщать обо всех разрушениях на объектах, передает Regnum, так как в столице Бурятии объекты теплогенерирующей компании работают в штатном режиме. Повреждений или отключений оборудования не было.

В Иркутске от землетрясения пострадали 18 школ и еще несколько социальных и спортивных учреждений. В учебных зданиях появились небольшие трещины, осыпалась штукатурка. В детских садах такая же ситуация. Повреждения, по словам председателя комитета по социальной политике и культуре Виталия Барышникова, не представляют угрозы, передает РИА «Новости». Проблемы возникли только в актовом зале здания культурно-досугового центра «Россия». Там частично поврежден подвесной потолок. В связи с этим помещение закрыли до проведения полного обследования.

В Иркутске также проверили мостовые сооружения, путепроводы, котельные. Там дефектов не нашли. Однако в населенном пункте действует режим повышенной готовности.

Редкое землетрясение?

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе с «360» предположил, что в регионе еще будут землетрясения, но вряд ли такие сильные. Также специалист сказал, что называть произошедшее землетрясение горизонтальным не совсем верно. И тем более не стоит утверждать, что оно редкое.

Точно ожидаются, но какой силы — сказать не могу. Думаю, аналогичной силы землетрясения маловероятны до конца года. Более слабые землетрясения каждый день происходят. <…> В этом районе землетрясения сбросового характера вполне характерны. Никакой сенсации в этом нет Петр Шебалин.

Землетрясение, которое журналисты называют горизонтальным, имеет более правильное название — сбросовое. Оно происходит по плоскости, имеющей небольшой наклон по отношению к горизонту.

Сейсмолог Виктор Боков объяснил агентству Nation News причину возникновения землетрясения. По его словам, в земной коре сохраняется остаточное напряжение, которое появляется благодаря тектоническим и эндогенным процессам. Триггерами стали резкое изменение атмосферного давления и продолжительное напряжение в одном и том же месте.

Боков добавил, что разрушения из-за толчков начинаются, если магнитуда превышает 6,6. А населенные пункты в районе, где произошло землетрясение, удалены друг от друга. Специалист уверен, что более мощной сейсмоактивности в Иркутской области и Бурятии не будет. Даже слабые толчки маловероятны.