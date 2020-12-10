Землетрясение произошло в Иркутской области

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло утром, 10 декабря в Кабанском районе Бурятии. Его почувствовали и жители Иркутской области.

Землетрясение произошло в 05:45 по местному времени (0:45 по Москве). В Кабанском районе, который стал эпицентром подземных толчков, интенсивность составила 7,6, указывает портал Altairk.ru.

Землетрясения почувствовали и жители Иркутской области. По данным ГУ МЧС России по Иркутской области, в самом Иркутске подземные толчки ощущались на 5-6.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщили в региональном ведомстве МЧС.

В начале декабря сразу два мощных подземных толчка зафиксировали на Сахалине и на границе Чили с Аргентиной. Магнитуда на российском острове равна 6,4, в Чили — 6,3. Землетрясения произошли практически одновременно — около 01:54 по московскому времени.