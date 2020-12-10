В ночь на 10 декабря на Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,5. Оно стало самым мощным в этом районе с 1999 года. Об этом рассказала директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева.

«Да, такое сильное [землетрясение в середине Байкала было] в 1999 году, потому что в 2008 году у нас было Култукское (юг Байкала — прим. ред.), Быстринское (тот же район — прим. ред.), а в середине Байкала были более слабые [землетрясения], но с такой сильной магнитудой с 1999 года не было», — пояснила ТАСС Кобелева.

Она отметила, что землетрясение такой силы можно было ожидать, но предсказать его невозможно. Это четвертое землетрясение на Байкале за 2020 год мощностью более 4.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что землетрясение произошло в 05:45 (00:45 по московскому времени). Его эпицентр находился на озере Байкал в Кабанском районе Бурятии. Сообщений о разрушениях и пострадавших нет. В Иркутске ввели режим повышенной готовности. Спасатели сейчас оценивают обстановку.