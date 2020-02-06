Здоровье Солдатовой стало мешать ее карьере. Она уже пропустила ЧМ и попала в больницу в год Олимпиады

Чемпионке-гимнастке Александра Солдатова 6 февраля пришлось успокаивать поклонников. Она быстро развеяла домыслы о суициде — у нее было простое недомогание. Все это случилось на фоне того, что ей пришлось пропустить чемпионат мира из-за проблем со здоровьем. А на носу Олимпийские игры. Что известно о состоянии Солдатовой и как последние события могут повлиять на ее карьеру — в материале «360».

Слухи или нет?

Днем 6 февраля в Telegram появилась ужасающая новость — гимнастка Александра Солдатова попыталась покончить с собой. Как писали, девушка попала в больницу с глубокими порезами на левой руке. В палату к ней никого не пускали, а задавать вопросы запретили.

Источник фото: РИА «Новости» / Владимир Песня

Эта история с молниеносной скоростью разлетелась по Сети и стала обрастать слухами. Агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах сообщило, что врачи диагностировали у Саши булимию.

Ясность «360» помогла внести тренер спортсменки Анна Дьяченко. Она заверила, что с гимнасткой все в порядке, а в больницу ее привело всего лишь небольшое недомогание. Ни о каком суициде и речи не идет.

Позже всех успокоила сама Солдатова. В своем видеообращении в Instagram она попросила, чтобы все перестали за нее беспокоиться.

«Со мной все прекрасно. <…> Я вчера ехала на тренировку, утром готовила завтрак, порезалась, такое бывает, ножи острые, я гимнастка, на кухне стою не так давно», — рассказала гимнастка.

Она не стала заклеивать рану сама, а заехала к медикам по пути на тренировку. Более того, в ближайшие дни она выступит на гала-концерте этапа Гран-При.

Проблемы со здоровьем

Чемпионке мира и Европы всего 21 год. Она с легкостью орудует гимнастическими лентами и завоевывает золото на разных соревнованиях, но в прошлом году ее здоровье пошатнулось. В сентябре она потеряла сознание во время Кубка вызова в Португалии и не смогла закончить выступление. Девушка сказала, что ей стало плохо, а в глазах потемнело. В итоге с соревнований пришлось сняться.

«Там была ситуация, что накануне чемпионата мира она почувствовала себя плохо, и, вроде как, даже потеряла сознание на последнем старте перед чемпионатом мира», — рассказала «360» гимнастка и заслуженный мастер спорта России Яна Батыршмина.

Проблемы со здоровьем привели к тому, что поклонники не увидели Солдатову на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку. Вместо нее выступала Екатерина Селезнева, получившая три золотые медали. На этих соревнованиях Батыршмина была послом чемпионата. По ее словам, девушку «решили поберечь» и перестраховаться, поэтому оградили от выступлений.

«Ее не взяли не потому, что она не была достойна <…> по всей видимости было какое-то недомогание в связи с этим (обмороком — прим.ред.)», — пояснила спортсменка.

Пропуск первенства не мог стать большой потерей для девушки. Гимнастка отметила, что «невелика потеря» не приехать на чемпионат. А замена Селезневой не значит, что теперь именно она поедет на Олимпиаду.

«Хоть там все получали лицензии на участие в Олимпийских играх, но они не именные. Несмотря, что она не участвовала, она совершенно спокойно может бороться за участие в Олимпийских играх, потому что путевки были не именными», — подчеркнула Батыршмина.

Сообщения о том, что Солдатовой не будет на Гран-при стали для нее неожиданностью. Девушка была уверена, что Александра готовится к выступлению. Более того, неправдоподобными ей показались и слова про булимию. Гимнастка призналась, что до сегодняшнего дня даже не знала о таком заболевании.

«То есть вы понимаете, на сколько это не актуальная для нас тема, иначе я бы про это знала», — сказала она.

В конце ноября 2019 года она видела показательное выступление Солдатовой в Дубае. Та была в шикарной форме, а ее вес соответствовал росту.

«Она сильная, уверенная в себе спортсменка. Обожают ее все, все ее боготворят. У нее столько фан-клубов, такого нет ни у одной другой гимнастки. Она безумно популярна. Даже то, что она не выступала на ЧМ никак не отразилось на любви зрителей. Все в нее верят, надеются, что все дальше будет хорошо и она будет дальше выступать. Она реально крутая гимнастка», — заключила Батыршмина.

Источник фото: РИА «Новости»

«Наследственные моменты» и большой спорт

О том, что Солдатова не будет выступать на московском этапе Гран-при 5 февраля сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Она напомнила о чемпионате в Баку и недомогании девушки.

«У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась», — процитировал ее сайт Олимпийского комитета России.

Винер-Усманова пообещала, что как только гимнастка поправится - начнет тренировки под «самым пристальным вниманием» главы федерации.

По мнению олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Марии Нетесовой, обморок Солдатовой вряд ли может быть связан с нынешней ситуацией. Она объяснила «360», что у каждого спортсмена бывает период в карьере, когда он берет себе время для отдыха. Такая пауза нужна для восстановления от травм, нагрузок или недомоганий. Это не означает, что человек чем-то болен.

«Это большой спорт. Это всегда, ежедневно какие-то травмы, какие-то нагрузки. У нас молодой вид спорта. Мы самые большие физические нагрузки получаем в момент взросления, переходного возраста. А это не может никак не сказываться. Это все равно сказывается на росте, на организме, каких-то внутренних процессах», — поделилась гимнастка.

Она добавила, что это абсолютно нормальные вещи в спорте. Нетесова заверила, что разговаривала с тренером Александры и с ней все в порядке. «Когда мне позвонили я аж побелела: „Какой суицид? Вы что?“» — заключила она.