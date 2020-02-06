«С Сашей все хорошо»: тренер рассказал о самочувствии Солдатовой

Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу. СМИ сообщили, что чемпионка мира пыталась покончить с собой. На ее левой руке были сильные порезы. Тренер спортсменки Анна Дьяченко заверила «360», что с девушкой все хорошо, а в больнице она из-за легкого недомогания.

«Это все (сообщения про суицид — прим. ред.) неправда, я сейчас у Саши. Вся ситуация под контролем, небольшое недомогание. С Сашей все хорошо», — сказала «360» Анна Дьяченко.

По ее словам, накануне спортсменка звонила ей из больницы. Девушка попросила не беспокоиться и рассказала, что сдает анализы.

Как сообщили РИА «Новости» в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, сейчас врачи оценивают состояние гимнастки как удовлетворительное. Посетителей к ней в палату пока не пускают.

О госпитализации Солдатовой днем 6 февраля сообщил Telegram-канал Baza. По его информации, врачи нашли на руке у спортсменки глубокие порезы. Девушку отправили в московскую больницу под наблюдение медиков. Из-за тяжелого состояния гимнастке якобы запрещали задавать вопросы.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Винер-Усманова говорила о проблемах Солдатовой, из-за которых она не выступит на московском этапе Гран-при.

«У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась», — цитирует ее слова сайт Олимпийского комитета России.

При этом она добавила, что девушка входит в состав сборной страны, поэтому есть шанс, что она выступит на Олимпиаде. «Как только она будет готова, начнет тренироваться под моим самым пристальным вниманием. Я ее очень люблю и хочу, чтобы она была в сборной как можно дольше», — заключила Винер-Усманова.

Александре Солдатовой 21 год. Она трижды становилась чемпионкой мира в командном зачете и выигрывала чемпионат мира в упражнении с лентой. Спортсменка получала первые места на первенстве Европы и чемпионате России.