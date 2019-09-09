Четырехкратная чемпионка мира снялась с Кубка вызова из-за обморока

«Саша сказала, что на этом турнире она закончила свое выступление», — заявила Дьяченко.

По ее словам, после одного из упражнений спортсменка почувствовала себя плохо: у нее потемнело в глазах и она потеряла сознание. В связи с этим было решено прекратить выступление.

Решение о восстановлении Солдатовой к чемпионату мира примет главный тренер сборной России — Ирина Винер-Усманова.

21-летняя Солдатова — четырехкратная чемпионка мира. На ее счету три серебряные и одна бронзовая медаль мировых первенств. Она трижды выигрывала золото на чемпионатах Европы, четыре раза завоевывала серебро европейских первенств, напомнил сайт «Дни.ру».

Финальный этап Кубка вызова по художественной гимнастике проходил в португальском Портимане с 6 по 8 сентября.