Модники заставили Vogue извиниться. На этот раз глянцу досталось за фото из психбольницы

Очередной свой номер португальский Vogue решил посвятить теме психологического здоровья, а именно проблеме безумия. Специально для этого журнал подготовил фото, которые и появились на обложке и в Instagram. После этого в Сети разогрелся настоящий скандал. Чем снимки не устроили пользователей соцсети и когда еще модные журналы вызывали особый интерес аудитории?

На одном из вариантов обложки изображена голая модель, которая сидит в ванне и выглядит уязвимой. При этом медсестры льют ей на голову воду. Судя по всему, действие разворачивается в психиатрической больнице.

Снимок тут же раскритиковали в Сети. Под постом в официальном аккаунте издания появились тысячи негативных комментариев. Пользователи сочли изображение оскорбительным.

«Мне противно. Психическое заболевание — не модная тенденция», «Это за пределами оскорблений. Невероятно», «Я медсестра, и мне стыдно за эту обложку», — вот лишь некоторые из комментариев, которые Vogue Portugal получил после публикации. Обложку раскритиковала и португальская топ-модель, один из «ангелов» компании Victoria’s Secret, Сара Сампайо. «Очень плохой вкус», — заявила звезда подиумов.

К счастью для издания, было сделано несколько вариантов фото для иллюстрации темы психологического здоровья. Скандальный снимок модный журнал попросту удалил из этого перечня. Журналисты также извинились перед своей аудиторией: «Vogue Portugal принял решение убрать одну из четырех обложек нашего номера, на которой была изображена сцена из психиатрической больницы… Мы искренне приносим свои извинения за это».

Теперь вместо обнаженной девушки в ванне руководство издания вывело на передний план максимально спокойное фото. На нем человек в темной широкой одежде держит в руках сердце.

Скандал с украинским Vogue

Это не первый случай, когда Vogue оказывается в центре скандала. Два года назад главного редактора украинского глянцевого журнала Ольгу Сушко временно отстранили от обязанностей. Всего за пару дней девушку несколько раз поймали на плагиате. Она заимствовала материалы из российского Vogue.

«Мы категорически против плагиата», — заявили в совместном обращении Condé Nast International и ООО «Медиа Группа Украина».

Источник фото: mgukraine.com

Первыми плагиат заметили авторы Telegram-канала о моде «Киев Фешн Лавэз». Они обратили внимание, что для вступительного слова редактора главред взяла выдержки из статей шеф-редактора российского издания Harper’s Bazaar Шахри Амирхановой. Причем они были написаны 12 лет назад. Материалы разнились лишь некоторыми незначительными частями: Сушко включила в свой текст лишь один абзац, в котором рассказала о содержании нового номера своего журнала.

Главред Vogue извинилась перед Амирхановой. Она сослалась на занятость и объяснила, что поручила написать «слово редактора» внештатному автору. Журналистка извинилась перед коллегами и аудиторией издания. Однако, похоже, это был не первый случай плагиата. Позже пользователи обнаружили еще тексты, которые Сушко, судя по всему, позаимствовала у коллег.

Glamour и Регина Тодоренко

Однако не только Vogue оказывался в центре скандалов. Другой модный журнал тоже привлек к себе внимание, однако не обложками или текстами. В этом году российская редакция Glamour лишила телеведущую и блогера Регину Тодоренко титула «Женщина года», который она получила в декабре 2019-го.

Причина такого решения — слова девушки о домашнем насилии. Телеведущая заявила, что женщины сами могут нести ответственность за то, что стали жертвами. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?» — подчеркнула Регина. Также девушка раскритиковала женщин, которые рассказывают о пережитом домашнем насилии публично. Glamour подчеркнул, что категорически не согласен с высказываниями блогера и выступает против насилия в любом виде.

Позже в своем аккаунте Instagram Тодоренко опубликовала ролик, где извинилась за свои слова. По словам девушки, в ней «говорили детские страхи» и нежелание выглядеть жалкой. После этого Регина сняла документальный фильм о жертвах домашнего насилия, перевела крупную сумму на счет фонда «Насилию. Нет» и отправила свою статуэтку «Женщина года» жертве насилия Маргарите Грачевой.