Потерявшая из-за насилия мужа руки Маргарита Грачева обратилась к Тодоренко

Оставшаяся без кистей рук по вине мужа Маргарита Грачева не согласилась с неосторожным высказыванием Регины Тодоренко по поводу домашнего насилия. Однако она поддержала телеведущую, которую начали травить после ее слов.

Грачева послала телеведущей Регине Тодоренко свою книгу «Счастлива без рук» и выразила надежду, что она прочитает ее и поменяет свое отношение к домашнему насилию.

«Я против травли и нападения на человека, я за то, чтобы Регине Тодоренко помочь и рассказать про домашнее насилие. Поэтому я написала Регине и отправила ей свою книгу „Счастлива без рук“. Надеюсь, что в ближайшее время она прочитает книгу и ее взгляды изменятся», — рассказала Грачева на своей странице в Instagram.

На форзаце книги автор написала: «Вместе мы сможем изменить мир к лучшему!»

Грачева потеряла руки в декабре 2017 года. Муж отвез ее в лес, где в приступе ревности топором отрубил ей кисти. Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Ранее Тодоренко назвала жертв домашнего насилия, которые рассказывают о своей судьбе всем, психически больными. Она заявила, что многие женщины испытывают удовольствие, когда их бьют. После такого высказывания телеведущую начали травить в Сети, а журнал Glamour лишил ее звания «Женщина года». Тодоренко извинилась за свои слова, но это не помогло.