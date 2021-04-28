Женщинам Аризоны запретили делать аборт, если ребенок станет инвалидом. Это назвали пытками

Власти Аризоны приняли закон, запрещающий женщинам делать аборт по причине генетических аномалий у плода. Его можно провести, только если отклонения несовместимы с жизнью. За нарушение закона — тюремный срок. Эксперт ВОЗ назвал решение пыткой и издевательством над женщинами.

Губернатор Аризоны подписал масштабный законопроект о запрете абортов. По нему женщина больше не может сделать аборт исключительного из-за того, что у плода есть генетическая аномалия. То есть если с самого начала известно, что у ребенка развивается синдром Дауна или другая тяжелая форма инвалидности, женщина все равно обязана его родить. Теперь единственная возможность сделать аборт — доказать, что у плода есть несовместимые с жизнью отклонения или присутствует риск для здоровья и жизни матери.

Врачам грозит тюрьма, если они проведут аборт исключительно по причине генетических отклонений. А женщины при его совершении должны письменно подтвердить, что делают это не из-за генетических аномалий у плода.

Закон лоббировали республиканцы, которых в парламенте штата оказалось большинство. Все представители Демократической партии выступали против.

Изначально целью нового закона было признание уголовным преступлением выполнение аборта врачом, когда у плода есть генетические отклонения, совместимые с жизнью. Однако он содержит и другие положения, которые значительно усложнят жизнь женщинам. Одно из них представляет нерожденному ребенку все гражданские права. По мнению демократов, это дает республиканцам лазейку, позволяющую возбудить уголовное дело против женщины, сделавшей аборт.

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Закон также запрещает доставку по почте лекарств, вызывающих аборт, и выделение государственных денег организациям, предоставляющим услуги по прерыванию беременности. Государственным университетам теперь тоже нельзя предоставлять услуги по аборту. Помимо этого, останки плода необходимо или кремировать, или захоронить. А у отца ребенка и бабушки с дедушкой по материнской линии появилось право подавать в суд на врача за проведение аборта.

Мнения разделились

Принятие нового закона стало поводом для радости у консервативной социальной группы Center for Arizona Policy. Ее президент Кэти Херрод регулярно поддерживает законопроекты против абортов в законодательных органах. Национальные группы противников абортов приветствовали принятие закона. Через несколько минут после того, как губернатор подписал закон, Херрод разослала пресс-релиз с подписью: «Жизнь побеждает!».

Однако далеко не все поддержали радость консервативных республиканцев. В Капитолии собралась группа людей, выступающая за предоставление права выбора женщинам. Она потребовала от губернатора Дьюси наложить вето на этот закон. Люди также предоставили петиции, подписанные противниками законопроекта.

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Демократы выразили сожаление по поводу действий губернатора. Политик Диего Эспиноза написал, что этот закон не поддерживает жизни людей, а наоборот, выступает против семей, женщин и врачей.

«Я разочарован тем, что Аризона движется в этом направлении, игнорируя потребности и желания врачей, женщин и семей ради радикальной политической повестки дня», — заявил он.

Ранее законодательные органы в штате Аризона также пытались продвинуть предложение, которое могло бы полностью запретить аборты. Оно не сыскало успеха.

Риски и угрозы

Акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, специалист общественного здравоохранения Любовь Ерофеева в разговоре с «360» заявила, что данный закон вреден со всех точек зрения: научной, социальной, экономической и психологической.

Во-первых, он ведет к тому, что женщины будут совершать больше нелегальных абортов. Это может вести к травмам и повышению смертности среди них. Во-вторых, отчаявшиеся и находящиеся в безвыходной ситуации женщины могут прибегнуть к суициду. В таком состоянии они начинают совершать ошибки, которые могут стоить им жизни.

В-третьих, принуждение к родам ребенка с тяжелыми пороками развития — это засорение генетического материала. Природа, создавая внутриутробно пороки развития, избавляется от части эмбрионов. И таких бывает около 60%.

«Больше всего прерываний беременности происходит не потому, что женщина приняла такое решение, а потому что природа расчищает площадку. Она в основном сохраняет только жизнеспособные плоды», — сказала эксперт.

А самое главное, по словам Ерофеевой, закон заставляет женщину вынашивать ребенка, который родится с тяжелыми нарушениями и будет инвалидом. Он будет страдать от боли, станет тяжелым камнем на плечах семьи или умрет в скором времени. Заставлять женщин идти на это — значит нарушать несколько конвенций ООН. В частности, это можно назвать пытками и издевательством в отношении женщин.

«Заставить женщину выносить плод, родить ребенка, чтобы потом его потерять, — это все попадает под нарушение конвенции, защищающей и психологический, и социальный статус женщины. По-моему, это прямые нарушения, как и заставлять женщину прослушивать сердцебиение плода, если она решила прервать беременность. Это тоже пытки и издевательства», — подчеркнула собеседница.

За последние годы принятия подобных законов участились. В 2020 году в Польше одобрили закон, фактически запрещающий право на аборты. Это вызвало огромную волну протестов в стране, но власти свое решение не изменили.