Аборты из-за генетических отклонений у плода запретили в Аризоне

Губернатор американского штата Аризона Дуг Дьюси запретил аборты исключительно из-за генетических аномалий у плода. Законопроект Законопроект не распространяется на случаи, когда у плода есть несовместимые с жизнью отклонения или присутствует риск для здоровья и жизни матери.

Сенатский законопроект делает преступлением шестого класса совершение аборта исключительно из-за генетических отклонений и предусматривает тюремное заключение, Также запрещено насильно или с помощью угроз заставлять женщину делать аборт из-за аномалий плода или вымогать деньги для финансирования прерывания беременности по этой причине. Об этом сообщили на официальном сайте губернатора.

«Мы должны защитить наших самых уязвимых, особенно тех, у кого есть поддающиеся лечению генетические заболевания», — сказал автор законопроекта сенатор Нэнси Барто.

Согласно новому закону женщина перед абортом должна в письменном виде подтвердить, что не совершает его из-за наличия генетических отклонений у ребенка. Врач перед процедурой обязан предупредить пациентку, что совершение аборта из-за расы, пола или генетический отклонений у ребенка нарушает закон.

Благодаря этому законодательству Аризона остается одним из основных штатов в США, который выступает против абортов.