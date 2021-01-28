Согласно новому закону, человек с момента зачатия имеет право на жизнь, и это гарантируется Конституцией Польши. В стране по-прежнему можно сделать официально аборт в случае угрозы жизни и здоровью матери, если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери, а также если беременность наступила после изнасилования. Но синдром Дауна, будущая инвалидность ребенка, вероятность тяжелого неизлечимого заболевания теперь не являются основанием для искусственного прерывания беременности.

Я думаю, я решаю!

При этом в современной Польше и до публикации скандального решения были самые строгие в Европейском союзе законы об абортах. Ежегодно в стране, где проживают более 37 миллионов человек, делается менее 2000 легальных абортов. При этом многие врачи отказываются делать операцию из-за религиозных убеждений. По оценкам женских организаций, ежегодно до 200 тысяч польских женщин вынуждены делать аборт за границей или нелегально дома.

Вскоре после публикации скандального документа жители страны вновь начали выходить на улицы, начались массовые протестные акции. Люди собрались у здания Конституционного суда и заблокировали близлежащую улицу, тысячные толпы разгневанных поляков прошлись по центральными улицами Варшавы с плакатами. Демонстранты выкрикивали лозунги и держали баннеры «Я думаю, я чувствую, я решаю» и «Свобода выбора без террора». В ближайшие дни ожидаются новые протесты.

Активистки назвали подобные инициативы польского правительства войной против женщин. А комиссар страны по правам человека заявил, что поставил новый закон в один ряд с пытками, и отметил, что государство рискует жизнями своих граждан. Организаторы протестов призывают всех выйти на улицы и называют решения Конституционного суда «преступлением».

Государству стоит взращивать зрелых людей

Семейный психолог, психотерапевт Центра системной семейной терапии Марина Слинькова уверена, что такие запреты могут привести к большому количеству жертв. «Могут пострадать юные особы, которые еще недостаточно зрелые, чтобы принимать решения и нести за них полную ответственность», — отметила психолог в разговоре с «360».

По мнению эксперта, у семейных психологов прибавится работы. Вместо запретов куда действеннее было бы информировать о средствах предохранения. Государству стоит больше вкладываться в то, чтобы взращивать более зрелых людей, принимающих более осознанные решения, а не бороться с последствиями.

Скрининг придумали не просто так

«Если после родов будет оказан необходимая хирургическая помощь и ребенок будет совершенно нормальный, то аборт будет, конечно, глупостью. А есть другой вид патологий, когда родившийся ребенок будет всю жизнь инвалидом, — в таких ситуациях лучше прервать беременность. Именно для этого в нашей стране проводятся скрининги», — объяснила «360» репродуктолог и акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Виктория Романова.

По словам врача, сомнительно, чтобы в России могли ввести подобный жестокий закон. Возможно, люди, которые его приняли, очевидно, руководствовались какими-то религиозными побуждениями, но они явно лично не сталкивались с проблемой тяжелой детской патологии.

Право голоса государства

При этом Виктория Романова вполне допускает, что государство может вмешиваться в выбор женщины. «Если стоит вопрос о рождении больного ребенка и дальнейшей нагрузке на государство в его обеспечении — да. Разумеется, окончательное мнение должна принимать женщина. Но не просто так: вот тебе заключение, решай! Будущая мать не всегда может адекватно оценивать информацию».

Репродуктолог уточнила, что в таких случаях нужна консультация психиатра, психолога, чтобы понимать, насколько женщина адекватна и насколько она понимает, на что идет. Ведь все может быть — случаются и скрытые формы шизофрении или психопатии, и давление родственников. В таком случае это должно быть коллегиальное решение женщины, ее акушера-гинеколога и психиатра.

Врачи в этом случае должны выступить как представители государства, уверена Романова. Ведь именно государство будет впоследствии содержать больных детей и принимать на себя нагрузку по их обеспечению.