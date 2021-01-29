Женщины Польши восстали против запрета на «инвалидные» аборты. Они объяснили почему

В Польше поднялась новая волна протестов после официальной публикации решения о запрете абортов. Участники акций вышли на улицы в четырех десятках польских городов. Самая многочисленная демонстрация прошла в Варшаве. Там против запрета выступили несколько тысяч человек. «360» поговорил с польками и узнал, как они относятся к новому закону.

28 января стало первым днем фактического запрета прерывания беременности в Польше. До этого руководство страны откладывало публикацию решения, принятого Конституционным судом еще 22 октября прошлого года. Задержку объясняли необходимостью получить письменное обоснование. Появилось оно как раз в среду.

«Человек с момента зачатия имеет право на жизнь», — подчеркнули в нем.

Теперь официально в Польше аборт можно сделать, если есть угроза жизни и здоровью матери, а также если есть высокая вероятность тяжелого и необратимого поражения плода или неизлечимого заболевания, опасного для жизни и здоровья матери. Еще один случай, когда женщине разрешат избавиться от нежеланного ребенка, — если беременность наступила в результате изнасилования.

При этом вероятная инвалидность ребенка, его тяжелое неизлечимое заболевание и синдром Дауна не являются в Польше основанием для аборта.

«Я была в шоке»

В стране нет человека, который поддерживал бы запрет абортов. Об этом в разговоре с «360» заявила жительница Польши Мария Куценко.

Я была в шоке… Это еще мало сказано. Этот закон напрямую лишает женщину права выбора. Все женщины против этого закона. Не только женщины, но и мужчины. Поверьте, я еще ни одного человека не встретила в Польше, который сказал бы: «Я за этот закон, я считаю, что это правильно» Мария Куценко жительница Польши.

По словам польки, это демонстрируют многочисленные митинги, который проходят по всей стране. Девушка подчеркнула, что люди хотят сами решать, как проживать свою жизнь, а не делать это так, как хочет правительство.

«Этот закон принимали для повышения рождаемости в Польше. Извините, но не таким же способом повышать рождаемость. Считаю, что женщина сама в праве решать, хочет она воспитывать ребенка с патологиями или же не хочет. Женщина имеет право выбора», — отметила собеседница.

«Слишком жестокий закон»

Другая жительница Польши в разговоре с «360» назвала новый закон «слишком жестоким», а также «издевательством». По словам Анастасии, у жителей страны просто закончилась терпение.

Правительство приняло этот закон именно в такое время в Польше, когда действуют ограничения, когда у людей закрывается бизнес, закрываются рестораны, фитнес-клубы, отели, гостиницы. Люди не зарабатывают Анастасия жительница Польши.

По словам собеседницы, граждане находятся в боевом настроении, так как все понимают, что у человека нельзя забирать право выбора.

Анастасия добавила, что в стране и без того хватает противников абортов. Из-за этого зачастую женщина не может признаться в желании избавиться от ребенка даже своим родственникам. Нововведение же заставит многих девушек и вовсе чувствовать себя преступницами, когда они поедут ради аборта в другую страну или примут необходимые медикаменты. Это может негативно сказаться на психике человека, считает полька.

«Кому надо, тот сделает»

Сложно говорить об отношении к тому, что конкретно тебя пока не коснулось. Об этом в разговоре с «360» заявила еще одна жительница Польши Ольга Мамонтова. Тем не менее девушка подчеркнула, что сама лично настроена против закона.

Мы же все понимаем, кому надо, тот сделает. Только качественно ли это будет сделано, большой вопрос Ольга Мамонтова жительница Польши.

По словам Ольги, запрет абортов ущемляет права женщин. Поэтому многие жительницы Польши активно высказывают свою позицию, в том числе в социальных сетях, пояснила полька. Сейчас там активно используют логотип, который является символом борьбы за права женщин. На нем изображен черный профиль девушки и красная стрела посреди него.