Запад перестал предлагать новые санкции против России. Многие поняли, что это путь к обнищанию

Запад перестал предлагать новые санкции против России из-за слабой поддержки со стороны многих государств. Многие начали догадываться, что власти США попросту используют правительства других стран. В результате желание вводить ограничения стало ослабевать. А вот необходимость в российской энергии никуда не делась. По мнению экспертов, к зиме можно ожидать запуска «Северного потока — 2».

Запад опасается новых санкций

Дипломаты Организации Объединенных Наций (ООН) перестали предлагать новые ограничения против России. Причина — низкая поддержка мирового сообщества. Об этом сообщило агентство Reuters.

«В некоторых случаях западные страны отказываются от конкретных шагов, опасаясь слабой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании будет сигнализировать о растущем нежелании публично выступать против Москвы», — заявили источники агентства.

По данным Reuters, в июне ЕС даже рассматривал план назначения эксперта ООН для расследования нарушений прав человека в России. Однако задумку пришлось отложить из-за опасений, что порядка половины членов совета ООН по правам человека в Женеве выступят против такой идеи. Более того, в материале агентства отметили, что Россию так и не удалось изолировать. В статье привели слова директора Международной кризисной группы в ООН Ричарда Гоуэна, который заявил о трудностях при поиске новых способов ограничить РФ.

«В отдельных случаях западные страны уклоняются от некоторых конкретных шагов, опасаясь прохладной поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы, говорят дипломаты», — пишет Reuters.

По данным агентства, право вето в Совете Безопасности ООН, состоящем из 15 членов, дает России возможность оградить себя от существенных действий Запада, таких как санкции. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 16 августа заявил, что 85% мирового сообщества не стало вводить санкции против России.

Европа задумалась о собственном благополучии

Экономист, политический аналитик Валерий Корнеев рассказал «360», что в Европе как минимум Венгрия и Сербия не готовы поддерживать санкции. Остальные же все чаще пытаются не ввязываться в новые ограничения против России.

Италия выражает явное недовольство, Франция выражает явное недовольство. Понятно, что 7/8 мира не поддерживает санкции. <…> Некоторые и вовсе пытаются активно помогать нам в противодействии ограничениям. <…> Люди и правительства понимают, что следование за Западом ведет к обнищанию Валерий Корнеев.

Корнеев отметил, что цель Запада — поддерживать свое благосостояние, вытягивая ресурсы из остальных стран мира. Но информация распространяется. Это и привело к тому, что поддержка санкций становится все слабее.

«Все, кто имеет какую-то возможность торговать с Россией, торгуют с Россией. <…> Все уже видят, что Европа предназначена на заклание. Из нее вытянут все ресурсы. <…> Все уже понимают, что <…> Европа уже не выплывет. Они, конечно, надеются, что зиму переживут, но вряд ли», — отметил Корнеев.

Независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов также подчеркнул, что большинство государств в Европе принимают санкции под политическим давлением и при малейшем удобном случае с удовольствием их отменят.

«Санкции по ним тоже бьют, они хотели бы их отменить. <…> В самой Европе уже нет согласия, что ограничения имеют смысл. Это просто обычный расчет. Все, что можно, уже ввели, <…> остальное не только нерезультативно, но и губительно. Похоже, маятник идет уже в другую сторону», — пояснил Адамидов.

Он напомнил, что многие санкции, в том числе в сфере авиации и энергетики, уже начали отменять. По его словам, в ноябре, ближе к зиме, возможен даже запуск «Северного потока — 2».

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