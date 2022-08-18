Экс-депутат Рады раскрыл последний шанс США «ударить» по России

США могут перевыпустить доллары, чтобы нанести удар России. Об этом экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива предупредил в Telegram-канале.

Проигрывая Москве, Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России <…> — объявить о начале выпуске новых долларовых банкнот и начать обмен на старые, по удобным для себя правилам», — отметил Кива.

По его словам, это может быть выгодно США, так как не только нанесет ущерб мировой экономике, но и даст возможность частично списать долги.

Экс-депутат обратил внимание, что данный сценарий прежде всего, нацелен на тех, кто взвел доллары в основной актив. Он дал совет жителям России и Украины: хранить сбережения в рублях, назвав российскую валюту одной из самых защищенных в мире.

В конце лета спрос на доллар упал, несмотря на традиционное августовское подорожание в прошлые годы. Это связано с введением санкций против России и утратой доверия к американской валюте.