Названа причина нежелания Запада вводить новые санкции против России

Западные страны не вводят никаких новых санкционных ограничений против России из-за опасения слабой поддержки инициатив со стороны остальных государств. Об этом написало агентство Reuters.

«От публичной критики России отказываются все больше государств. Поэтому западные страны ведут себя уклончиво в вопросе введения новых санкций против РФ, они опасаются, что не найдут поддержки со стороны остальных партнеров», — говорится в материале.

Азиатский дипломат заявил источнику, что поддержка ограничительных мер против России в дальнейшем только снизится.

Ранее обозреватель австрийской газеты Wiener Zeitung Герхард Лехнер сообщил, что в его стране и Германии растет поддержка президента России Владимира Путина.

По его словам, энтузиазм в отношении Украины быстро спадает в условиях грозящего дефицита газа, роста цен на продукты и высокой инфляции.