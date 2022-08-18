Российский экспортный уголь для ЕС забрали Китай и Индия

Экспортные объемы российского угля, выпадающие в июле из-за санкций Евросоюза, переправили в Китай и Индию. Благодаря этому показатель поставок за границу к июню почти не изменился, написали «Ведомости» со ссылкой на обзор экспертов Центра развития энергетики (ЦРЭ).

По данным специалистов ЦРЭ, в июле поставки угля из России могли снизиться примерно на 3 миллиона тонн, но падение компенсировали перенаправлением объемов в Индию и Китай. Поставки угля в эти страны в июле увеличились за месяц на 42% и 60% соответственно. В Китай доставили 6,7 миллиона тонн, в Индию — два миллиона тонн.

Согласно данным ЦРЭ, в июле дисконт на российский уголь оставался высоким. Независимо от направления он торгуется с дисконтами более 200 долларов за тонну, иными словами почти на 50% дешевле.

Евросоюз включил эмбарго на поставки российского угля в пятый пакет санкций против РФ. Запрет на импорт начал действовать в ЕС с 1 августа.