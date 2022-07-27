Запад перешел к культуре отмены культуры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Эстонию репрессивным государством после введения в стране пятилетнего запрета на выступления группы «Руки вверх». Ранее на Западе «отменили» композитора Петра Чайковского, уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра дирижера Валерия Гергиева, отменили концерты пианиста Дениса Мацуева и оперной певицы Анны Нетребко. Бывший первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич уверен, что это происходит от беспомощности и низкого уровня культуры Запада.

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Попытки Запада расшатать Россию вызывают смех

У них (властей западных стран — прим. ред.) нет конструктива. Они исчерпали все возможности с точки зрения реального влияния на Россию конкретными вещами, которые могли бы повлиять на какие-то конструктивные изменения внутри страны.

Они занимаются тем, что хотят „отменить“ Россию. А чтобы это сделать, нужно поменять нынешнюю власть. Когда все ресурсы возможных воздействий исчерпаны, то с учетом психологии тех, кто находится в Вашингтоне и кто управляет этим процессом… Они отменяют группу „Руки вверх“, группу, которая поет песни двадцатилетней давности и ни в чем не участвует. Живут своей жизнью, поют песни

Западу кажется, что, отменив все это, он создаст некие деструктивные процессы в России, среди фанатов будет раздражение и недовольство российской властью. Даже в Африку отправили распоряжение, чтобы не фотографировались с президентом РФ Владимиром Путиным — чтобы весь мир думал, что Россия находится в изоляции. Это вызвало смех. И авторитет того же главы МИД РФ Сергея Лаврова как представителя России только усилился.

Санкции против РФ обернутся катастрофой для Запада

Мы сегодня смотрим на эти смешные потуги. Если Эстония наложила какие-то санкции на группу «Руки вверх», а у нас в стране толком этого никто и не заметил, то представляете, как другие государства на это реагируют? Где Эстония? Кто такая группа «Руки вверх»? Но зато это дадут все ведущие информационные агентства.

Таким образом они держат Россию в негативной повестке, говоря, что против РФ весь мир. Но они не понимают до конца, что Россия в этом процессе, конечно, испытает некоторые трудности (санкционные процессы влияют), но это разрушит именно коллективный Запад. Он вернется к дикому состоянию. К концу года они будут рвать друг друга на части, пытаясь получить газ и нефть, чтобы хоть как-то удержать экономику

Культура западных лидеров

Любой дипломат прислушивается к аргументам, как-то на них реагирует, пытается расставить акценты с точки зрения своей идеологии. А та же кандидат на пост нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс не может этого, она как робот выращенный. Она четко выполняет указания хозяина, находящегося вне Лондона.

Это вызывает очень большое беспокойство, потому что такие люди представляют державы, ядерные державы. Вот что беспокоит. А действия Эстонии вызывают лишь сожаление, потому что последствия для дальнейшей жизни Эстонии будут катастрофическими, как и для Латвии и для Литвы.

Они уже давно сожгли мосты, связывающие их с Россией, как пуповина ребенка с матерью. А ведь это было заложено исторически, многими годами, начиная от единой энергосистемы, заканчивая транспортной и энергетическими связями. Они каждый день стреляют себе в голову

Кто отменил Чайковского или наших ведущих художников? В 10 раз выросли цены на билеты на концерты и выставки. Россия — великая культурная держава, которую знает весь мир. Просто во многих странах к власти приходят люди с крайне низким уровнем культуры и образования.