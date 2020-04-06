Организаторов отмененных концертов обязали вернуть деньги зрителям

Пандемия коронавируса расстроила привычную культурную жизнь России. Все массовые мероприятия, в том числе и концерты, отменили. Правительство обязало организаторов вернуть деньги зрителям.

Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, организаторы также могут предложить людям после отмены режима самоизоляции посетить другие мероприятия. Однако если это не устроит покупателей, им нужно вернуть деньги. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Для этого будет необходимо подать заявление на возврат средств или через кассу, когда они откроются, или через интернет, если билет покупался онлайн», — отметил он.

Глава правительства рассказал, что уже подписал соответствующее постановление. Оно касается не только концертов, но и других культурных мероприятий. В их числе — походы в музеи или на экскурсии.

Тем не менее даже в режиме изоляции россияне продолжают культурно просвещаться. В Сети можно в прямом эфире смотреть концерты, спектакли и другие интересные мероприятия.

Например, Московская филармония создала онлайн-проект «Домашний сезон». Первым участником проекта стал пианист Денис Мацуев. Он исполнил цикл Чайковского «Времена года». Прямую трансляцию этого концерта смотрели 1,5 миллиона зрителей.