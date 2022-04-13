«Либерализм» Запада обозначает невежество

«Культура отмены» России в Европе в самом разгаре. Там отказываются от произведений, созданных русскими, увольняют наших артистов, массово отменяют концерты и спектакли с их участием. Британский музыкант Питер Сейврайт указал на то, что так либерализм отказывается от неудобных знаний и понемногу разрушает цивилизацию.

Осенью прошлого года Питер Сейврайт вернулся из Донецка, где выступал с концертом на сцене Донецкой государственной академической филармонии имени С. С. Прокофьева. «360» удалось связаться с музыкантом и узнать его отношение к спецоперации РФ на Украине, а также к «культуре отмены» России во всем мире. Далее — его рассказ.

Военное присутствие

Я не тот человек, который внимательно следит за политическими новостями, и крайне редко покупаю газеты. Но, естественно, в последние недели проявляю интерес к нынешней ситуации на Украине.

Боевые действия иногда неизбежны, иногда даже абсолютно необходимы и очень редко действительно нужны. К примеру, российское военное присутствие в Афганистане в начале 1980-х было во всех отношениях крайне нужным. Оно освобождало целое поколение афганцев, и в частности афганских женщин, от экстремизма.

Но это исключительный случай. Боевые действия неизбежно приводят к гибели людей, которые не имеют никакого отношения к спорам между политиками. Те, кому посчастливилось пережить их, могут остаться без жилья и потерять все, что когда-либо имели.

Питер Сейврайт во время концерта в Донецкой филармонии в 2016 году. Источник фото: РИА «Новости»

Доминирование Запада подходит к концу

Недавно я прочитал два заявления известных российских политиков, которые, на мой взгляд, прекрасно отражают современное состояние западной и российской цивилизаций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил: «Эпоха доминирования Запада в мире подходит к концу». В этом утверждении нельзя сомневаться. Президент Владимир Путин отметил, что «западный» либерализм нельзя допустить до России. Страстное отрицание его Путиным является самым важным заявлением, сделанным любым политиком любой страны в последние десятилетия.

«Либерализм», поддерживаемый, например, Хилари Клинтон, — это лишь еще одно слово для обозначения «невежества». Либералы ненавидят знания. Либералы ненавидят факты. Либералы ненавидят цивилизацию. Либералы ненавидят культуру

Либерализм близок к гнозиофобии (страх знания — прим. ред.). Либерализм нелогичен. Его целью является полное уничтожение западной классической музыки. К счастью, я не верю, что эта цель достижима. Но приведу пример из недавнего опыта.

Культура отмены

Я обратился в Датский институт культуры в надежде, что там будут заинтересованы в сотрудничестве и устроят больше концертов. Ответ гласил: «Мы не устраиваем такие мероприятия. Мы, в основном, работаем с проектами, ориентированными на то, как искусство и культура могут способствовать решению глобальных проблем, а также на цели в области устойчивого развития».

Другими словами, Датский институт культуры считает, что западная классическая музыка не представляет никакого интереса или ценности сама по себе. Единственная задача музыкантов и других творческих людей, по их мнению, работать в качестве раболепных пропагандистов.

В последние недели, как следствие нынешних событий на Украине, у двух выдающихся российских музыкантов, дирижера Валерия Гергиева и пианиста Дениса Мацуева, отменились все концерты в «либеральном» Евросоюзе. Основанием для такой «отмены культуры» стало то, что эти два по-настоящему исключительных музыканта воспринимаются как друзья Владимира Путина.

Денис Мацуев. Источник фото: РИА «Новости»

Я же придерживаюсь иной точки зрения. Единственный цивилизованный способ понять эту ситуацию — увидеть, как прекрасно, когда мировой лидер, в данном случае президент Путин, культивирует, развивает и ценит тесные дружеские отношения с выдающимися музыкантами.

«Либеральные» страны отменяют все концерты российских музыкантов, везде. В Германии 1930-х годов еврейским артистам не разрешали выступать. В «либеральных» странах XXI века выступать не дают уже российским артистам. Ничего не меняется

Россия должна победить

Источник фото: РИА «Новости»

Этот конфликт следует рассматривать как конфликт между Россией и западным «либерализмом». Я шотландец. Я не должен комментировать территориальные споры в других странах. Могу лишь подмечать, что каждый из бесчисленных замечательных музыкантов и людей, которых я встречал в ДНР, ныне официально признанной Россией, страстно, как и я, верят в великие подлинные ценности России.

Если нынешний конфликт рассматривать как конфликт между западным «либерализмом» и великими подлинными ценностями России, то Россия ДОЛЖНА победить, тысячу раз! Ты нужна Западу! Цивилизация зависит от тебя!