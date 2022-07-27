МИД РФ назвал Эстонию репрессивной страной из-за запрета выступлений группы «Руки вверх»

Власти Эстонии приняли решение запретить выступления в стране российской группы «Руки вверх» сроком на пять лет. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, с этим государством происходит что-то не то. Такое мнение она выразила в эфире радио Sputnik.

«Надо по-другому ставить вопрос: что не так с Эстонией? Если страна гордится, рассказав о культурных связях, тем, что кому-то запрещает выступать в этой стране, значит, что-то с ней не так», — процитировало ее РИА «Новости».

Официальный представитель внешнеполитического ведомства также добавила, что современная Эстония превратилась в репрессивное государство. Оно, по словам Захаровой, забыло, что провозгласило демократию основной идеей.