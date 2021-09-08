Украина и США были пойманы за руку. Выкрасть 33 россиян не получилось, и теперь они заметают следы

США и Украина обоюдно пытаются откреститься от своей причастности к спецоперации по задержанию 33 россиян в Белоруссии в 2020 году. Тем временем анонимные источники CNN заявляют о вовлеченности обеих стран. ФСБ и Песков также подтвердили причастность Украины. О том, что произошло летом 2020 года, и почему никто не хочет признавать свою вину — в материале «360».

Что произошло?

В прошлом году за две недели до выборов президента Белоруссии в страну въехали 33 гражданина России. Белорусские власти решили, что они были посланы для дестабилизации ситуации в стране, но все было не так. Россиян подставили, и они оказались частью разведывательной операции со стороны Украины, которой предположительно помогали США.

Трое бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки эксклюзивно для CNN на условиях анонимности рассказали, как они организовали операцию, направленную на выманивание россиян якобы причастных к преступлениям на востоке Украины.

Украинские агенты выдавали себя за российскую частную военную компанию, нанимавшую людей на работу в сфере безопасности. Людям предлагали 5000 долларов в месяц за охрану нефтяных объектов Венесуэлы. Источники сообщили, что на эту приманку откликнулись сотни потенциальных российских подрядчиков. Это предоставило украинской разведке беспрецедентную возможность начать выявление подозреваемых в так называемых «военных преступлениях».

По словам источников, сотрудники украинской разведки выбрали людей, имеющих самые тесные и противоречивые связи с Украиной. Они предложили «работу» 28 россиянам, предположительно связанным с незаконными действиями на Украине, и еще пятерым без каких-либо связей со страной, чтобы отвести подозрения.

Россиянам сказали, что их отправят в Турцию для стыковки с Каракасом. Источники сообщили CNN, что реальный план состоял в том, чтобы доставить их на Украину для ареста.

Пандемия коронавируса сорвала планы Украины, поскольку Россия закрыла свои границы со всеми кроме Белоруссии. Тогда ничего не подозревающих новобранцев на автобусе доставили в Минск, откуда, как они думали, скоро отправятся в Венесуэлу. В Минске произошла задержка, и их пришлось заселить в санаторий на несколько дней. Задержка была достаточной для того, чтобы в историю вмешались белорусские службы безопасности. Они задержали россиян всего за несколько часов до вылета группы.

Белорусские власти по началу решили, что россиян отправили для дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов президента. Минск был в замешательстве от происходящего. В Кремле эту информацию также встретили с удивлением, а позже власти отрицали любую причастность к приезду этих людей.

Через несколько дней после ареста россиян в дело вмешался президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал к экстрадиции мужчин на Украину во время телефонного разговора с президентом Лукашенко.

«Я надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут переданы нам для судебного преследования в соответствии с действующими международно-правовыми документами», — сказал он.

Спустя пару дней Лукашенко отклонил эту просьбу. Он поговорил с Путиным, и оба лидера «выразили уверенность в том, что ситуация будет разрешена». Через неделю после этого звонка Россия объявила о возвращении 32 россиян, а 33-й мужчина, имевший двойное гражданство Белоруссии и России, остался в Белоруссии.

Пошли на попятную

Очевидно, что подобная спецоперация представляла интерес и для американской разведки. Хотя официальные лица США отрицают свою причастность, представители украинской разведки утверждают, что США предоставили деньги и техническую помощь в проведении операции, а ЦРУ дали рекомендации о том, как заманить россиян.

Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности сказал CNN, что эти утверждения «ложны». Он указал, что разведка США знала об операции, но отрицал какую-либо причастность к ней. Чиновник предположил, что украинцы пытаются втянуть в эту историю Штаты, чтобы разделить или снять с себя вину за провал операции.

Позже Зеленский публично отрицал факт украинской операции. В июне 2021 года он заявил, что его страну «втянули» в этот вопрос.

«Я понимаю, что идея этой операции была идеей, скажем, других стран, а не Украины», — сказал президент.

Новую статью CNN офис Зеленского также раскритиковал, назвав ее дезинформацией.

Пока Украина вместе со Штатами пытается отрицать свою причастность, в России эту историю подтверждают.

«Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ, так что информацию эту мы считаем достоверной», — сказал представитель ФСБ РФ «Интерфаксу».

Он также отметил, что произошедшее по сути являлось спланированным похищением граждан России с территории третьей стороны.

«Все, что происходит, все, что мы видим со стороны спецслужб Украины, иначе как акты государственного терроризма, инструментом которого они являются, мы расценивать не можем», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тоже отреагировал на материал CNN.

«Вы, наверно, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб. Еще во время того, как все эти события развивались. Поэтому в данном случае это лишнее такое косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны», — процитировало издание «Ведомости» слова Пескова.

Почему заметают следы?

По словам политолога-американиста Михаила Синельникова-Оришака, нет ничего удивительного в том, что обе страны пытаются отрицать свою причастность. Когда речь заходит о тайных спецоперациях, так поступают все страны. В крайнем случае просто отказываются комментировать. Этим обычно славится Израиль. В целом о таких операциях даже постфактум публика узнавать не должна.

«Общественности это все стало известно, потому что не утерпели украинские спецслужбисты. Да, операция провалилась, но замышлялась ведь красивая. Вот им и захотелось, чтобы другие оценили красоту их игры», — заявил эксперт.

Он также отметил, что статья CNN ничего нового не рассказала. Все это было известно и раньше, но ходило на уровне слухов, а CNN эту информацию как бы формализовал. Теперь об этом можно говорить как о подтвержденном факте.

Есть еще одна причина, по которой все пытаются отгородиться от этой истории. Предположим, что россиян удалось бы заманить на территорию Украины. Возникает вопрос: как они собирались это сделать? По некоторым данным, Украина хотела принудительно посадить самолет под каким-нибудь предлогом. Если бы такое произошло, то это бросило бы сильную тень на всех сопричастных к этой истории. Вот все и пытаются дистанцироваться от данной провальной спецоперации.

А в том, что американцы были в курсе этой операции и давали консультации украинцам, сомневаться не приходится. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

«Украинские спецслужбы не продались ЦРУ. Они ими захвачены. <…> Спецслужбы Украины полностью подконтрольны спецслужбам США», — отметил собеседник «360».

Он также привел еще одну возможную причину отрицания обеих стран своей причастности к спецоперации. Когда Украина и США поняли, что план по похищению россиян провалился, они попытались провести новую операцию — разрушение российско-белорусских отношений. Они надеялись, что Лукашенко воспримет этих людей боевиками, посланными Россией. Однако у них ничего не вышло.