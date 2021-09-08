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    08 сентября 2021, 10:19

    CNN: США помогли Украине в задержании 33 россиян

    Анастасия Калинина

    Задержать 33 россиян на территории Белоруссии Украине помогли спецслужбы США. Об этом сообщил телеканал CNN.

    Задержание произошло в прошлом году. Телеканал ссылается на трех бывших высокопоставленных членов украинской разведки, которые сообщили подробности операции по задержанию.

    По их данным, белорусское правительство подозревало во вмешательстве в президентские выборы российских граждан, которые в тот момент находились в Минске. Но задержание россиян было тщательно спланированной операцией украинских властей в согласованном с Соединенными Штатами порядке.

    По предварительным данным, спецоперация состоялась при финансовой поддержке, технической помощи и консультациях со стороны США. Тем не менее один из высокопоставленных чиновников США опроверг журналистам эти сведения. Его имя осталось в секрете.

    В конце августа в Туле задержали гражданина Украины, который собирал секретные данные о новейших образцах оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Максимальное наказание по ней составляет 20 лет тюрьмы.